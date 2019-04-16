Вахтовик пропал в Липецке

Мужчина исчез 11 апреля.

В Липецке исчез 33-летний рабочий Сергей Карапенко. Мужчина днём 11 апреля вышел на обед и не вернулся.



- Сергей живет в Волгодонске и работает вахтовиком. Ему по работе поручили съездить в Липецк и присмотреть временное жильё для бригады. 2 апреля он уехал. 11 апреля он с работы вышел на обед и исчез. При нем было немного денег, - рассказывает подруга семьи Сергея Карпенко Ольга.



Родные не могут дозвониться Сергею и сегодня. Его телефон отключён. За мужчину очень беспокоится мама. Всех, кто располагает сведениями о Сергее, просят ей позвонить по номеру 89281345356.