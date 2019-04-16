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По делу о надругательстве над студентом арестовали троих подозреваемых

12 1051
#насильственные действия
По делу о надругательстве над студентом арестовали троих подозреваемых

Сегодня прокуратура поддержала ходатайство следственных органов об избрании троим фигурантам уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, суд признал позицию прокуратуры законной и обоснованной, заключив подозреваемых под стражу на время расследования уголовного дела.

Напомним, что уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") было возбуждено СУ СК РФ по Липецкой области. По данным следствия, в ночь с 6 на 7 марта 2019 года в арендованном доме компания молодых людей, воспользовалась беспомощным состоянием своего сокурсника и с целью его унижения совершила насильственные действия сексуального характера. Потерпевшего госпитализировали и, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь и здоровье вне опасности.

Преступление выявлено оперативными работниками прокуратуры, несмотря на попытки скрыть этот факт руководителями учебного заведения, в котором учились жертва и фигуранты дела. 

Ход расследования находится под особым контролем прокуратуры области.
12 1051
#насильственные действия

Комментарии (12)

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333

3 минуты назад
В лагере не мёд,узнают на своей шкуре что это такое в камере на 40 человек
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Бэтмен

10 минут назад
Скорее всего с этими 3мя на зоне произойдет то что они сделали на воле.
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Великий сиделец

16 минут назад
Одного уже вертолетят, а двое на очереди, на тюрьме сегодня праздник
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003

22 минуты назад
Там, спросят за беспредел! Пусть родственники передадут вазелин, хоть чем-то помогут своим мразям если воспитать не смогли, или сами токиежи!
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Липчанка

28 минут назад
Дикари От полного отсутствия хоть какого-то малейшего уровня развития Тупые безмозглые особи Шариковы дети
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кодла

30 минут назад
В Пензе АУЕшник забил 27-летнюю девушку до смерти Тело жертвы с обезображенным лицом нашли в воскресенье.
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Липецк

31 минуту назад
А почему медики в полицию не сообщали?
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Animal planet

37 минут назад
t, животные здесь причем? Они друг друга не насилуют!
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Так и надо,

38 минут назад
Очко за очко
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Kot Begemot

41 минуту назад
Ну теперь они сами ощутят внутри себя много инородных предметов
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