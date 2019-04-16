сегодня, 17:45
По делу о надругательстве над студентом арестовали троих подозреваемых
Сегодня прокуратура поддержала ходатайство следственных органов об избрании троим фигурантам уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") было возбуждено СУ СК РФ по Липецкой области. По данным следствия, в ночь с 6 на 7 марта 2019 года в арендованном доме компания молодых людей, воспользовалась беспомощным состоянием своего сокурсника и с целью его унижения совершила насильственные действия сексуального характера. Потерпевшего госпитализировали и, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь и здоровье вне опасности.
Преступление выявлено оперативными работниками прокуратуры, несмотря на попытки скрыть этот факт руководителями учебного заведения, в котором учились жертва и фигуранты дела.
Ход расследования находится под особым контролем прокуратуры области.
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Бэтмен
Великий сиделец
003
Липчанка
кодла
Липецк
Animal planet
Так и надо,
Kot Begemot