Общество

сегодня, 17:10

Движение по проспекту Победы и улице Доватора затруднит ремонт теплотрасс

1 759
#коммунальные работы
Движение по проспекту Победы и улице Доватора затруднит ремонт теплотрасс

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с 17 апреля на проспекте Победы (на участке от улицы Механизаторов до площади Кольцевой) и улице Доватора (в районе пересечения с улицей Папина) начнется капитальный ремонт теплотрасс. Работы будут проводиться на проезжей части, в связи с чем движение транспорта на отдельных полосах будет ограничено. Водителей призывают быть особенно внимательными, а в случае необходимости заранее выбирать альтернативные пути объезда. 
1 759
#коммунальные работы

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чернокопытов

50 минут назад
Понеслось, главное что бы новые закладывали
ответить

Еще в рубрике

Игорь Артамонов пригрозил главе Ельца помочь ему оптимизировать бюджетные расходы
#Игорь Артамонов
15
Игорь Артамонов пригрозил главе Ельца помочь ему оптимизировать бюджетные расходы

сегодня, 16:26

Общество
В Липецкой области ищут кандидата на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
#Уполномоченный по защите прав предпринимателей
43
В Липецкой области ищут кандидата на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей

сегодня, 15:29

Общество
Константин Власов: «Новость о платных перекрестках - федеральный фейк»
#платные перекрестки
26
Константин Власов: «Новость о платных перекрестках - федеральный фейк»

сегодня, 13:52

Общество
«А Уваркина-то ненастоящая!»
#Евгения Уваркина #администрация Липецка
23
«А Уваркина-то ненастоящая!»

сегодня, 13:44

Общество
Педагоги «по понятиям»?
#насильственные действия
61
Педагоги «по понятиям»?

сегодня, 12:50

Общество
Мэрия успокоила липчан
#строительство #школа #ясли
11
Мэрия успокоила липчан

сегодня, 12:34

Общество