Движение по проспекту Победы и улице Доватора затруднит ремонт теплотрасс



Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с 17 апреля на проспекте Победы (на участке от улицы Механизаторов до площади Кольцевой) и улице Доватора (в районе пересечения с улицей Папина) начнется капитальный ремонт теплотрасс. Работы будут проводиться на проезжей части, в связи с чем движение транспорта на отдельных полосах будет ограничено. Водителей призывают быть особенно внимательными, а в случае необходимости заранее выбирать альтернативные пути объезда.

