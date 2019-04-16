Два с половиной года заключения получил телефонный террорист из Липецка

Вступил в силу приговор суда в отношении 37-летнего жителя региона, который в мае прошлого года совершил заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, из хулиганских побуждений мужчина позвонил на телефон Службы «102» и в разговоре с оператором сообщил, что в одном из жилых домов областного центра будет теракт.



При проверке данного сообщения специальными службами информация не подтвердилась.



В ходе проведения сотрудниками УФСБ и УМВД оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан житель Липецка, причастный к заведомо ложному сообщению об акте терроризма и ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



СО УМВД России по городу Липецку в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура .



Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

