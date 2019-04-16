37 минут назад
Полицией задержан посредник в передаче крупной взятки
Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области предъявлено обвинение жителям Липецкой области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ Федерации (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Белгородской области.
Эгоист