Полицией задержан посредник в передаче крупной взятки

Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области предъявлено обвинение жителям Липецкой области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ Федерации (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По версии следствия сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области проводилась проверка по факту реализации индивидуальным предпринимателем в областном центре контрафактной одежды и обуви. 30-летний бизнесмен, желая избежать уголовной ответственности, через лицо, оказывающее ему юридические услуги, предложил сотрудникам полиции, участвующим в проведении проверки, незаконное денежное вознаграждение в размере 1,1 млн. рублей. 12 апреля 2019 при передаче денежных средств в размере 550 тысяч рублей, проходившей под контролем полицейских, посредник был задержан.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Белгородской области.

