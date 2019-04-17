Навстречу времени

Компания «Ситилинк» уже 5 лет занимает позицию в топ-10 рейтинга Forbes. В среднем за месяц интернет-магазин техники и электроники посещают свыше 25 млн покупателей, в числе ее бизнес-заказчиков – более 100 тысяч организаций по всей России. Чем компания привлекает местных клиентов? Рассказывает руководитель регионального отдела корпоративных продаж Николай ЯКОВЛЕВ

– Что бы вы назвали основой успеха компании? Что помогает ей быстро развиваться в регионах?

– Пожалуй, это быстрое реагирование на потребности как розничных, так и корпоративных покупателей. Мы готовы работать и с теми, кто более консервативен и совершает покупки только офлайн, поэтому «Ситилинк» поддерживает и расширяет сеть магазинов-складов, и с теми, кто открыт новым технологиям и делает заказы через интернет. Кстати, акцент все больше смещается в сторону последних, это относится и к бизнес-клиентам.

– Почему корпоративный сегмент проявляет высокий интерес к интернет-заказам?

– Думаю, это естественный ход событий. Сегодня самый ценный ресурс – время. А его затраты при покупках через интернет сокращаются в 2-3 раза.

Кроме того, у нас удобные интернет-сервисы. Мы усовершенствовали личный кабинет b2b-клиента . Заказ можно сделать буквально в несколько кликов, можно запросить акты сверки и другую документацию, которая будет отправлена заказчику. Или приведу пример другой опции – «Ситилинк» поставляет программное обеспечение от компании Microsoft для b2b-клиентов по модели ESD (в режиме онлайн), которая дополняет традиционные формы дистрибуции коробочных, корпоративных и OEM-лицензий. Одним из основных преимуществ ESD-технологии являются сроки поставки – покупатель может воспользоваться программным продуктом уже через несколько минут после совершения оплаты. Также нет ограничений в сроках активизации.







Еще мы серьезно поработали над информационным разделом «Ситилинк.Бизнес», здесь есть вся необходимая информация для работы юридических лиц с нашей компанией: типовые формы договоров, реквизиты, контакты менеджеров с их фото, сертификаты брендов, описание программ лояльности.

Отмечу, что независимо от канала продаж каждому бизнес-покупателю выделяется персональный менеджер, который сопровождает все его сделки. Через него можно уточнить любой вопрос, вплоть до оттенка цвета техники или номера партии, не выезжая из своего офиса. Если наш партнер заказывает сложную высокотехнологичную технику, например, серверы, то кроме консультации менеджера, он может получить ответы на свои вопросы в специальном подразделении компании.

– Но ведь клиентам все равно придется приезжать, чтобы забрать товар?

– Не обязательно. Доставка осуществляется силами «Ситилинк» во все районы Липецкой области, и на любом этапе вы сможете контактировать с сотрудниками компании, чтобы задать уточняющие вопросы. Но, если клиенту так удобнее, он может забрать товар самостоятельно. В Липецке располагается наш магазин-склад, а в области – городах Грязи и Елец – два пункта выдачи. В любой из этих точек можно забрать интернет-заказ. Посещение возможно после 18.00, мы открыты с 9:00 до 21:00, ограничений в графике нет – работаем без праздников и выходных. Думаю, теперь вы понимаете, насколько местным компаниям удобнее сделать заказ онлайн, чем ехать в региональный центр за офлайн-покупкой.

– Что вы можете сказать о ценах?

– Они весьма демократичные. Объясню почему. У нас есть возможность предлагать потребителям выгодные цены благодаря прямым поставкам от ведущих мировых производителей, большому объему продаваемых товаров, оптимальному количеству торгового персонала, стратегии на внутреннюю автоматизацию всех процессов.

– Вы затронули тему производителей. Кто ваши поставщики?

– Мы работаем с зарубежными и российскими производителями, всего в нашем портфеле более 750 брендов, порядка 65000 наименований товаров.







– Какие структурные изменения помогают вам совершенствовать работу по корпоративному направлению?

– В прошлом году мы изменили структуру управления компании на дивизионную – в условиях постоянного роста это помогает лучше учитывать региональные потребности нашего бизнеса и клиентов. Также мы сформировали несколько отдельных подразделений по работе с корпоративным сегментом: по взаимодействию с федеральными клиентами, с региональными и с тендерными закупками. Таким образом, мы готовы работать с представителями бизнеса любого масштаба, отвечать их любым запросам.

– А что еще планируется?

– С технической точки зрения мы постоянно ведем работу по повышению удобства для покупателей, например, улучшаем навигацию в личном кабинете, модернизируем специализированные инструменты, такие как «Конфигуратор сборки» на сайте. Кстати, очень многие корпоративные покупатели им пользуются. С точки зрения развития бизнеса – это в первую очередь расширение территории присутствия компании: открытие новых магазинов-складов, в каждом из которых будет традиционно представлен отдел по работе с корпоративными клиентами.

ООО «Ситилинк», юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21, ОГРН 1147746461422



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