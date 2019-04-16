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В Липецкой области ищут кандидата на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Липецкий областной Совет депутатов объявляет прием заявок на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
В соответствии с Законом Липецкой области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Липецкой области» Липецкий областной Совет депутатов объявляет о принятии предложений о кандидатуре на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области.
На должность Уполномоченного может быть назначено лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе тридцати лет, постоянно проживающее на территории Липецкой области, имеющее высшее образование.
Предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного могут вносить глава администрации Липецкой области, депутаты Липецкого областного Совета депутатов, структурные подразделения общероссийских общественных объединений и региональные общественные объединения, в уставные цели которых входит содействие созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, зарегистрированные на территории Липецкой области не позднее чем за один год до дня начала приема предложений о кандидатуре на должность Уполномоченного.
В областной Совет представляются следующие документы:
1) обращение в областной Совет о выдвижении кандидата;
2) письменное заявление кандидата о согласии на рассмотрение его кандидатуры для назначения на должность Уполномоченного;
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Российской Федерации;
4) анкета кандидата по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением цветной фотографии 4 x 6;
5) автобиография с указанием наличия (отсутствия): гражданства иностранного государства, вида на жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства; членства в политической партии или ином общественном объединении, преследующем политические цели; осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности, которая финансируется исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
6) копия трудовой книжки, иных документов о трудовой и (или) общественной деятельности, подтверждающих опыт и навыки деятельности в области защиты прав и законных интересов предпринимателей;
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего замещению государственной должности;
8) копия документа, подтверждающего наличие высшего образования;
9) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, за предшествующий налоговый период по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
10) обязательство кандидата в случае его назначения прекратить деятельность, не совместимую со статусом Уполномоченного;
11) согласие кандидата на обработку персональных данных;
12) в случае выдвижения кандидата общественным объединением - копия свидетельства о государственной регистрации и выписка из устава общественного объединения, подтверждающие уставные цели и срок регистрации общественного объединения.
Предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного представляются в Липецкий областной Совет депутатов в установленном порядке в срок не позднее 16 мая 2019 года.
Документы принимаются по адресу: 398014, Липецк, площадь Ленина- Соборная,1, кабинет №209, телефоны: (4742) 27-13-15, 27-04-51, с 8.30 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Прямо таки не знают кого назначить )))
Совесть