В Липецкой области ищут кандидата на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Липецкий областной Совет депутатов объявляет прием заявок на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, прием предложений о кандидатурах на должность бизнес-омбудсмена начнется завтра, и продлится до 16 мая. Раннее этот пост занимал Владимир Подгорный. Он написал заявление о сложении полномочий и освобожден от занимаемой должности.

В соответствии с Законом Липецкой области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Липецкой области» Липецкий областной Совет депутатов объявляет о принятии предложений о кандидатуре на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области.

На должность Уполномоченного может быть назначено лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе тридцати лет, постоянно проживающее на территории Липецкой области, имеющее высшее образование.

Предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного могут вносить глава администрации Липецкой области, депутаты Липецкого областного Совета депутатов, структурные подразделения общероссийских общественных объединений и региональные общественные объединения, в уставные цели которых входит содействие созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, зарегистрированные на территории Липецкой области не позднее чем за один год до дня начала приема предложений о кандидатуре на должность Уполномоченного.

В областной Совет представляются следующие документы:

1) обращение в областной Совет о выдвижении кандидата;

2) письменное заявление кандидата о согласии на рассмотрение его кандидатуры для назначения на должность Уполномоченного;

3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Российской Федерации;

4) анкета кандидата по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением цветной фотографии 4 x 6;

5) автобиография с указанием наличия (отсутствия): гражданства иностранного государства, вида на жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства; членства в политической партии или ином общественном объединении, преследующем политические цели; осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности, которая финансируется исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;

6) копия трудовой книжки, иных документов о трудовой и (или) общественной деятельности, подтверждающих опыт и навыки деятельности в области защиты прав и законных интересов предпринимателей;

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего замещению государственной должности;

8) копия документа, подтверждающего наличие высшего образования;

9) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, за предшествующий налоговый период по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

10) обязательство кандидата в случае его назначения прекратить деятельность, не совместимую со статусом Уполномоченного;

11) согласие кандидата на обработку персональных данных;

12) в случае выдвижения кандидата общественным объединением - копия свидетельства о государственной регистрации и выписка из устава общественного объединения, подтверждающие уставные цели и срок регистрации общественного объединения.

Предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного представляются в Липецкий областной Совет депутатов в установленном порядке в срок не позднее 16 мая 2019 года.

Документы принимаются по адресу: 398014, Липецк, площадь Ленина- Соборная,1, кабинет №209, телефоны: (4742) 27-13-15, 27-04-51, с 8.30 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.