Общество

сегодня, 12:34

Мэрия успокоила липчан

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#строительство #школа #ясли #стадион
Мэрия успокоила липчан

Возле школы все же проложат дорожку.

На стадион при школе №45 в Липецке зашла строительная техника. Как сообщают липчане, рабочие завезли на стадион вагончики, установили забор. На заборе вывесили проект. Он-то и вызвал возмущение горожан.

- Власти обещали сделать пешеходные дорожки по улице Доватора и современный стадион, но в проекте этого нет, - негодует липчанин Николай.

В администрации Липецка поспешили успокоить горожан: все будет — и ясли, и стадион, и дорожки для пешеходов. Пока на стройплощадке вывесили предварительный проект, касающийся только яслей. В течение этой недели он будет добоработан. А на следующей неделе проект дополнят стадионом и пешеходной зоной. Дорожка там необходима. Пока по четной стороне улицы Доватора между школой и дорогой — лишь узкая тропинка. Пешеходам приходится идти или по ней, или по территории школы.

Находящаяся на улице Папина 45-я школа распахнула свои двери перед учащимися 1 сентября 1966 года. И все это время у нее не было нормального стадиона. Полноценный стадион появится рядом с ясельным помещением. Он будет точно таким же, какой уже имеется у новых школ Липецка, 18-й и 30-й. Родители учеников попросили администрацию Липецка сделать также пешеходный тротуар вдоль улицы Доватора. И он тоже появится в следующем году, тогда же, когда у школы будут построены и стадион, и ясли.
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#строительство #школа #ясли #стадион

Комментарии (2)

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Ёпти

48 минут назад
Журналюги Вы и писаки. По другому Вас не назовёшь. Вы там сами то были? У 45 школы стадион которого не у одного техникума нету. Его там не надо строить, а надо благоустроить.
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7 мкр

сегодня, 13:01
Сделайте нам тротуар у 47 школы, дети ходят по проезжей части! И гаражи железные уберите, вообще обзора нет детям по пути в школу, только чудо бережет от беды. И выгоните из здания садика БТИ! Что места нету ему больше, кроме как в садике? И сделайте там ясли! А то департамент говорит, если вашему детке нету 2 лет на 1 сентября, можете о садике и не мечтать в этом году.. Интересно разговоры там в департаменте записываются или как?
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