Общество
сегодня, 12:34
Мэрия успокоила липчан
2 1692
Возле школы все же проложат дорожку.
На стадион при школе №45 в Липецке зашла строительная техника. Как сообщают липчане, рабочие завезли на стадион вагончики, установили забор. На заборе вывесили проект. Он-то и вызвал возмущение горожан.
- Власти обещали сделать пешеходные дорожки по улице Доватора и современный стадион, но в проекте этого нет, - негодует липчанин Николай.
В администрации Липецка поспешили успокоить горожан: все будет — и ясли, и стадион, и дорожки для пешеходов. Пока на стройплощадке вывесили предварительный проект, касающийся только яслей. В течение этой недели он будет добоработан. А на следующей неделе проект дополнят стадионом и пешеходной зоной. Дорожка там необходима. Пока по четной стороне улицы Доватора между школой и дорогой — лишь узкая тропинка. Пешеходам приходится идти или по ней, или по территории школы.
Находящаяся на улице Папина 45-я школа распахнула свои двери перед учащимися 1 сентября 1966 года. И все это время у нее не было нормального стадиона. Полноценный стадион появится рядом с ясельным помещением. Он будет точно таким же, какой уже имеется у новых школ Липецка, 18-й и 30-й. Родители учеников попросили администрацию Липецка сделать также пешеходный тротуар вдоль улицы Доватора. И он тоже появится в следующем году, тогда же, когда у школы будут построены и стадион, и ясли.
- Власти обещали сделать пешеходные дорожки по улице Доватора и современный стадион, но в проекте этого нет, - негодует липчанин Николай.
В администрации Липецка поспешили успокоить горожан: все будет — и ясли, и стадион, и дорожки для пешеходов. Пока на стройплощадке вывесили предварительный проект, касающийся только яслей. В течение этой недели он будет добоработан. А на следующей неделе проект дополнят стадионом и пешеходной зоной. Дорожка там необходима. Пока по четной стороне улицы Доватора между школой и дорогой — лишь узкая тропинка. Пешеходам приходится идти или по ней, или по территории школы.
Находящаяся на улице Папина 45-я школа распахнула свои двери перед учащимися 1 сентября 1966 года. И все это время у нее не было нормального стадиона. Полноценный стадион появится рядом с ясельным помещением. Он будет точно таким же, какой уже имеется у новых школ Липецка, 18-й и 30-й. Родители учеников попросили администрацию Липецка сделать также пешеходный тротуар вдоль улицы Доватора. И он тоже появится в следующем году, тогда же, когда у школы будут построены и стадион, и ясли.
2 1692
Ёпти
7 мкр