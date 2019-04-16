Происшествия

55 минут назад

МУП «Липецкпассажиртранс» проверили из-за аварии с пятью пострадавшими

2 885
#авария #
МУП «Липецкпассажиртранс» проверили из-за аварии с пятью пострадавшими

Прокуратура Левобережного района Липецка проверила исполнение федерального законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения в МУП «Липецкпассажиртранс».

Поводом для проверки стало столкновение пассажирского автобуса маршрута №33а с грузовиком, в ДТП пострадали пять человек.

Как показала проверка, МУП «Липецкпассажиртранс» уже штрафовали на 30 000 рублей, в связи с тем, что предприятие не заключило трудовые договоры или гражданско-правовых договоры непосредственно между перевозчиком пассажиров по регулярным муниципальным маршрутам и с водителями автобусов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям.

Таким образом, предприятие в течение года вновь допустило нарушение законодательства в части не заключения трудовых договоров между перевозчиком пассажиров и водителями автобусов, осуществляющими перевозки.

Указанное нарушение стало основанием для возбуждения в отношении предприятия административного дела по ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

На основании акта прокурорского реагирования МУП «Липецкпассажиртранс» оштрафовано в размере 200 тысяч рублей.

2 885
#авария #

Комментарии (2)

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;;4;;.

17 минут назад
Нормальные не придут работать за так.При советах водитель автобуса получал 200-250 рублей,а чиновники по 120 рублей.
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ндаа

37 минут назад
получается возят нас люди не трудоустроенные, ни за что не отвечающие, вот и ездят как хотят.
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