Общество
38 минут назад
В Липецке на проводах повис столб
Опасную опору заметили на улице Гагарина.
На улице Гагарина в Липецке на проводах повисла опора сети энергоснабжения. Столб держится только на них, так как у опоры нет точки соприкосновения с землей. В ситуации опасно то, что парящий столб может рухнуть как на автомобили, так и на пешеходов — рядом расположен переход и остановка транспорта. Кроме того, возможен обрыв линии энергоснабжения.
Кому принадлежит опора и как ее довели до такого состояния — вопрос.
Кому принадлежит опора и как ее довели до такого состояния — вопрос.
Автомобилист
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Светлана
Фобос