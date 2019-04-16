В Липецке на проводах повис столб

Опасную опору заметили на улице Гагарина.

На улице Гагарина в Липецке на проводах повисла опора сети энергоснабжения. Столб держится только на них, так как у опоры нет точки соприкосновения с землей. В ситуации опасно то, что парящий столб может рухнуть как на автомобили, так и на пешеходов — рядом расположен переход и остановка транспорта. Кроме того, возможен обрыв линии энергоснабжения.Кому принадлежит опора и как ее довели до такого состояния — вопрос.