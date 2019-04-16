Общество

38 минут назад

В Липецке на проводах повис столб

4 503
#опора #столб #провода
В Липецке на проводах повис столб

Опасную опору заметили на улице Гагарина.

На улице Гагарина в Липецке на проводах повисла опора сети энергоснабжения. Столб держится только на них, так как у опоры нет точки соприкосновения с землей. В ситуации опасно то, что парящий столб может рухнуть как на автомобили, так и на пешеходов — рядом расположен переход и остановка транспорта. Кроме того, возможен обрыв линии энергоснабжения.



 Кому принадлежит опора и как ее довели до такого состояния — вопрос.
4 503
#опора #столб #провода

Комментарии (4)

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Автомобилист

2 минуты назад
Ищу напарника для обналички ОСАГО под этим столбом
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1111

6 минут назад
Фобос, точно...нарушил правила ПДД или общ. порядок на тебе столбом....точно умный город блин...
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Светлана

13 минут назад
Он весит там уже очень давно, надо же заметили
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Фобос

24 минуты назад
Умный столб ! В рамках программы Умный город .
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