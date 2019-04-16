Общество

47 минут назад

Липчане голосуют за благоустройство

6 490
#благоустройство
Липчане голосуют за благоустройство

На портале «Открытый Липецк» завершилось голосование на тему «Как привлечь к участию в опросах больше липчан?». Респонденты выбрали наиболее значимые направления развития города и дали рекомендации по проведению социологических исследований.  Свое мнение высказали более 400 горожан. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, самыми значимыми проектами минувшего года участники опроса назвали ремонт Петровского моста - 80%, авиашоу в День города - 41% и обустройство общественных пространств (сквер по ул. Ворошилова, Театральный спуск, территория у Комсомольского пруда, Городище) – 26%.

Наиболее актуальными темами опросов в 2019 году респонденты назвали: «благоустройство» – за неё проголосовали 66,3% участников, «дороги и транспорт» - 56,6%,  «дети и молодежь» – 50,4%.  Также важным липчане считают внедрение технологий  «умного города» - высказались «за» почти  43%. Примерно поровну  голосов набрали темы «культура и искусство» и  «спорт и активный отдых» - по 40%.  «Экономику и бизнес» отметили 19%  опрошенных.  

Интересно распределились  ответы на вопрос «Почему вы участвуете в опросах?». Почти 90% респондентов  хотят, чтобы жизнь в нашем городе стала комфортнее и интереснее, и лишь 10,5 % участвуют в голосовании из-за баллов и призов. Из произвольных ответов  мнение большинства отражает следующий: «Пусть опросов будет больше, и мнение горожан слышат чаще!»

Чтобы привлечь к голосованию больше липчан, почти 88% ответивших считают, что опросы нужно шире анонсировать в СМИ и соцсетях. Участники также дали ряд технических и методических советов, среди которых их проведение на улицах города, поощрение действующих участников за привлечение новых, использование мобильных приложений.  Рекомендации будут проанализированы и по возможности учтены в работе. 

6 490
#благоустройство

Комментарии (6)

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Вот ты

1 минуту назад
Пропаганда, И терпи терпило , Бойся своего НАТО ,Лижи попку Путину, Завывай песенку "боже Путину храни ",А моя жизнь здесь и сейчас ,без Путина!, И скорей бы Путин сдох ! Путин- вор !
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Пропаганда

8 минут назад
А где, не будет путинского ворья, будут солдаты нато. Вы этого хотите? Надо затянуть пояса и потерпеть. Впереди светлое будущее.
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А где

15 минут назад
Можно проголосовать против путинского воровства !
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ндаа

29 минут назад
В городе, где проживает более 500 тыс человек решения принимается по мнению 400 человек. менее 0,08% решает судьбу города. По существу и опроса то не было.
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в 1 очередь

37 минут назад
Липчане голосуют за ровные пешеходные переходы БЕЗ ДОЛБАННЫХ БОРДЮРОВ! Мы угреблись уже перешагивать бордюры с колясками, на великах, пожилым тяжело преодолевать их. Каждый день "благодарим" строителей дорожных. Как трудно сразу додуматься в местах переходов ровнять бордюры.
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Зрк

38 минут назад
Откуда они берут соцопросы. Когда и где опрашивают. Или как всегда в России что скажут такой процент поставим что ли
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