Липчане голосуют за благоустройство

На портале «Открытый Липецк» завершилось голосование на тему «Как привлечь к участию в опросах больше липчан?». Респонденты выбрали наиболее значимые направления развития города и дали рекомендации по проведению социологических исследований. Свое мнение высказали более 400 горожан.





Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, самыми значимыми проектами минувшего года участники опроса назвали ремонт Петровского моста - 80%, авиашоу в День города - 41% и обустройство общественных пространств (сквер по ул. Ворошилова, Театральный спуск, территория у Комсомольского пруда, Городище) – 26%.



Наиболее актуальными темами опросов в 2019 году респонденты назвали: «благоустройство» – за неё проголосовали 66,3% участников, «дороги и транспорт» - 56,6%, «дети и молодежь» – 50,4%. Также важным липчане считают внедрение технологий «умного города» - высказались «за» почти 43%. Примерно поровну голосов набрали темы «культура и искусство» и «спорт и активный отдых» - по 40%. «Экономику и бизнес» отметили 19% опрошенных.



Интересно распределились ответы на вопрос «Почему вы участвуете в опросах?». Почти 90% респондентов хотят, чтобы жизнь в нашем городе стала комфортнее и интереснее, и лишь 10,5 % участвуют в голосовании из-за баллов и призов. Из произвольных ответов мнение большинства отражает следующий: «Пусть опросов будет больше, и мнение горожан слышат чаще!»



Чтобы привлечь к голосованию больше липчан, почти 88% ответивших считают, что опросы нужно шире анонсировать в СМИ и соцсетях. Участники также дали ряд технических и методических советов, среди которых их проведение на улицах города, поощрение действующих участников за привлечение новых, использование мобильных приложений. Рекомендации будут проанализированы и по возможности учтены в работе.



