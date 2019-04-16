Общество

52 минуты назад

Новый бассейн в Липецке построят по модели из башкирского села

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#строительство #проект #тендер
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Новый бассейн в Липецке построят по модели из башкирского села

Оздоровительный комплекс станет частью школы.

Управление градостроительства Липецка объявило тендер на проект физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном для школы №14 в районе Опытной станции. На услуги проектировщиков чиновники готовы потратить до 4 320 529 рублей.

Площадь одноэтажного здания физкультурно – оздоровительного составит 3 087,4 м2. Там разместят 25-метровый плавательный бассейн для спортивного и оздоровительного плавания с четырьмя дорожками, а также спортивный зал в 1 200 квадратных метров, где можно будет играть в волейбол, баскетбол, гандбол и мини-футбол. Также проектировщикам нужно разместить в ФОК гардеробные, ресепшн, посты охраны, санузлы, буфет, кабинет врача, спортивный зал, раздевалки, тренерские и подсобные помещения, в том числе - лабораторию воды.

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрят размещение хоккейной коробки размером 15 х 30 м, комплексной спортивной площадки, площадок для ГТО и занятий стритболом. Будет проработан проект озеленения территории и выделена зона под парковку.

ФОК с бассейном планируют выполнить по проекту аналогичного здания в селе Раевский Республики Башкортостан. Министерство строительства России признало его самым экономически эффективным проектом среди подобных проектов. Вписанный в реалии Липецка проект должен быть готов к 28 июня.
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#строительство #проект #тендер
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Комментарии (3)

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УРА

23 минуты назад
Ну наконец-то на Опытной хоть что-то сделают для детей!!! Надеюсь этот проект воплотиться в жизнь, но есть одно НО и местные об этом знают. Там очень близко грунтовые воды и вода, которую будут откачивать из бассейна (до хрена кубов сразу) заполонит всю систему канализации, и вода будет пополнять грунтовую воду и весь частный сектор от ул. Железникова и ниже на хрен поплывет. Так что сделать нужно сначала сети, а потом уже и бассейн. а в целом построить там ФОК с бассейном это замечательная идея. ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
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Гость

38 минут назад
А посредине тандыр поставят!
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Архитектор из аула

45 минут назад
Превращает областной центр в колхоз.
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