Новый бассейн в Липецке построят по модели из башкирского села

Оздоровительный комплекс станет частью школы.

Управление градостроительства Липецка объявило тендер на проект физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном для школы №14 в районе Опытной станции. На услуги проектировщиков чиновники готовы потратить до 4 320 529 рублей.



Площадь одноэтажного здания физкультурно – оздоровительного составит 3 087,4 м2. Там разместят 25-метровый плавательный бассейн для спортивного и оздоровительного плавания с четырьмя дорожками, а также спортивный зал в 1 200 квадратных метров, где можно будет играть в волейбол, баскетбол, гандбол и мини-футбол. Также проектировщикам нужно разместить в ФОК гардеробные, ресепшн, посты охраны, санузлы, буфет, кабинет врача, спортивный зал, раздевалки, тренерские и подсобные помещения, в том числе - лабораторию воды.



На территории физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрят размещение хоккейной коробки размером 15 х 30 м, комплексной спортивной площадки, площадок для ГТО и занятий стритболом. Будет проработан проект озеленения территории и выделена зона под парковку.



ФОК с бассейном планируют выполнить по проекту аналогичного здания в селе Раевский Республики Башкортостан. Министерство строительства России признало его самым экономически эффективным проектом среди подобных проектов. Вписанный в реалии Липецка проект должен быть готов к 28 июня.