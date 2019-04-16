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сегодня, 11:11

ЦИК России запустит новые онлайн-сервисы

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#выборы
Центральная избирательная комиссия России протестирует и запустит цифровые сервисы, которые позволят регистрироваться в качестве кандидата на выборах, назначать наблюдателей, участвовать в формировании избиркомов и заводить специальные избирательные счета онлайн. Об этом «Известиям» сообщил член ЦИК Антон Лопатин. 

«Участники избирательного процесса будут избавлены от необходимости каждый раз ходить в избирательную комиссию, имея личный кабинет на портале Госуслуг. Цифровые сервисы упростят процедурные моменты», — рассказал он. 

Для избирателей же станет доступна онлайн информация о месте и дате проведения выборов, сведения о кандидатах и расходовании ими средств из своих фондов. 

«Этот технологический шаг повысит доверие к избирательной системе, обеспечит открытость и доступность», — подчеркнул член ЦИК. 

Отмечается, что проект будет осуществлен в два этапа: сервисы информирования появятся уже в этом году, до единого дня голосования (8 сентября), остальные — к парламентским выборам 2021 года. 
175
#выборы

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