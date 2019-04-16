сегодня, 11:09
Названы пять самых криминальных станций московского метро
За последние пять лет количество преступлений в столичном метро сократилось вдвое, но несмотря на это остаются «зоны риска», например, станции Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Общее количество преступлений снизилось с 2633 до 1175 случаев. При этом хулиганов и агрессоров в метро ловят быстро — здесь около 80-90% раскрываемости, во многом благодаря камерам. Сложнее с карманниками, преступления которых не так очевидны.
Эксперты, в связи с этим, советуют проводить большую профилактическую работу, информируя об опасных зонах.