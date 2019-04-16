Названы пять самых криминальных станций московского метро

За последние пять лет количество преступлений в столичном метро сократилось вдвое, но несмотря на это остаются «зоны риска», например, станции Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.





Общее количество преступлений снизилось с 2633 до 1175 случаев. При этом хулиганов и агрессоров в метро ловят быстро — здесь около 80-90% раскрываемости, во многом благодаря камерам. Сложнее с карманниками, преступления которых не так очевидны.



Эксперты, в связи с этим, советуют проводить большую профилактическую работу, информируя об опасных зонах.

Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене. Так, в лидерах антирейтинга Замоскворецкая (зеленая) ветка — там зафиксировано 78 краж. На Кольцевой и Арбатско-Покровской линиях злоумышленники совершили по 75 преступлений, еще 66 раз обокрали пассажиров на Таганско-Краснопресненской ветке.Общее количество преступлений снизилось с 2633 до 1175 случаев. При этом хулиганов и агрессоров в метро ловят быстро — здесь около 80-90% раскрываемости, во многом благодаря камерам. Сложнее с карманниками, преступления которых не так очевидны.Эксперты, в связи с этим, советуют проводить большую профилактическую работу, информируя об опасных зонах.