В России

сегодня, 11:09

Названы пять самых криминальных станций московского метро

206
#московское метро

За последние пять лет количество преступлений в столичном метро сократилось вдвое, но несмотря на это остаются «зоны риска», например, станции Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская. 

Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене. Так, в лидерах антирейтинга Замоскворецкая (зеленая) ветка — там зафиксировано 78 краж. На Кольцевой и Арбатско-Покровской линиях злоумышленники совершили по 75 преступлений, еще 66 раз обокрали пассажиров на Таганско-Краснопресненской ветке. 

Общее количество преступлений снизилось с 2633 до 1175 случаев. При этом хулиганов и агрессоров в метро ловят быстро — здесь около 80-90% раскрываемости, во многом благодаря камерам. Сложнее с карманниками, преступления которых не так очевидны. 

Эксперты, в связи с этим, советуют проводить большую профилактическую работу, информируя об опасных зонах. 
206
#московское метро

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#выборы
ЦИК России запустит новые онлайн-сервисы

сегодня, 11:11

В России
Российский глобальный интернет подорожал до 564 млрд рублей
#интернет #спутник
Российский глобальный интернет подорожал до 564 млрд рублей

вчера, 15:00

В России
Британские моряки-подводники оказались кокаинщиками
#наркотики #флот
Британские моряки-подводники оказались кокаинщиками

вчера, 14:54

В России
Игрушки-монстры могут попасть под запрет
#куклы #запрет
1
Игрушки-монстры могут попасть под запрет

вчера, 14:49

В России
Алла Пугачева отмечает 70-летие
#Алла Пугачева
2
Алла Пугачева отмечает 70-летие

вчера, 08:43

В России
В Липецкой области отключают аналоговое телевидение
#цифра #аналог
19
В Липецкой области отключают аналоговое телевидение

вчера, 08:16

Общество