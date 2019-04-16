Бизнес

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Рейтинг застройщиков по своевременной сдаче жилья в Липецк 2018-2019

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Рейтинг застройщиков по своевременной сдаче жилья в Липецк 2018-2019

Согласно данным общероссийского Портала Единый Реестр Застройщиков строительная компания Ремстройсервис занимает первое место по объему ввода жилья в Липецкой области по итогам 2018 года.

СК Ремстройсервис, Липецкая область_Липецкая область_ввод_s.png

Более того АО СЗ “РЕМСТРОЙСЕРВИС” удостоился рейтинга 5*- это высшая оценка для Застройщика. Она присваивается только, если застройщик ни разу не нарушал сроки строительства и все Документы у него в порядке.

СК Ремстройсервис, Липецкая область_рейтинг_s.png

В данный момент застройщик строит и реализует 7 жилых комплексов – это и всем известный ЖК Виктория в Университетском, дома бизнес и премиум класса в центре Липецка: ЖК Континент с видом на Быханов Сад, ЖК UnderSun с видом на площадь Петра. Жилой комплекс по ул. Ангарской с собственным поквартирным отоплением, ЖК Адмирал в городе Елец, Коттеджный комплекс Романово, который в ближайшем будущем покажет жителям Липецка и гостям города новый формат удобной жизни.

Надежность застройщика смогли оценить и жители города. Так, совсем недавно был объявлен старт продаж и начало строительства нового жилого комплекса «Карамель», в котором всего за три месяца купили и забронировали уже порядка 100 квартир.

Нужно отметить, что все новостройки возводимые Ремстройсервис, а их более 20, сдавались либо в срок, либо с опережением графика.

Узнать о наличии квартир, а также записаться на просмотр вы можете, позвонив по телефону 50-10-10.

О загородных резиденциях, коттеджах и таунхаусах от АО СЗ "РЕМСТРОЙСЕРВИС" узнайте по телефону 90-40-35.

Ознакомиться с жилыми комплексами можно на сайте rss48.ru


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Застройщик АО СЗ «Ремстройсервис». Проектные декларации на сайте rss48.ru

Ссылка на данные с ЕРЗ: https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/lipetskaya-oblast?topType=1&date=2018

"PR"

845
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