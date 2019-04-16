Общество

сегодня, 09:56

В Липецке выставили на торги лабораторный корпус

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#торги #аукцион
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В Липецке выставили на торги лабораторный корпус

Здание оценили в 3,9 млн рублей.

«Областной фонд имущества» выставил на торги учебно-лабораторный корпус на улице Студенческой в Липецке. 

Двухэтажное нежилое здание построили в 1946 году. Его площадь превышает 1 000 квадратных метров. Здание пустует с 2014 года. Система отопления не функционирует, радиаторы отопления отсутствуют. Коммуникации (водоснабжение, канализация, электроснабжение) отключены. 

Начальную стоимость лота определили в 3 911 000 рублей. Вместе со зданием победитель аукциона получит земельный участок в 740 квадратных метров. Торги запланированы на середину мая.

Заметим, что в прошлом году с торгов ушел соседний лабораторный корпус. Здание в 600 квадратных метров продали всего за 850 000 рублей — начальную стоимость лота на аукционе.
1087
#торги #аукцион
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