Общество

30 минут назад

Чаплыгин попал в топ-5 возрожденных туризмом городов

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#туризм #рейтинг
Чаплыгин попал в топ-5 возрожденных туризмом городов

Главный критерий — спрос путешественников.

Портал «Чемодан» исследовал развитие туризма в малых городах. Для составления рейтинга были рассмотрены города, основанные более четырёхсот лет назад, с населением менее 50 тысяч и классическим историческим центром. Чаплыгин вошел в топ- 5 городов, возрожденных туризмом.

 Главным критерием отбора было количество туристов на одного жителя в 2018 году. В Чаплыгине этот показатель равен восьми, уточняет инвестиционный портал Липецкой области. Рецепт успеха Чаплыгина, по мнению экспертов, заключается в развитии развлекательного туризма с фокусом на культурно-историческую тематику. Этому способствуют исторические и гастрономические праздники и фестивали реконструкции: "Раненбургское застолье", "Виват, Раненбург!", а также фестивали цветов.

Туристический портал "Чемодан" отмечает, что в Чаплыгине ежегодно открываются новые туристические объекты, а главной отличительной чертой всех музеев города является вовлечение посетителей в интерактив и использование современных технологий, которые позволяют ещё больше погрузить в эпохи.
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#туризм #рейтинг

Комментарии (1)

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23 минуты назад
экстемального туризма?
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