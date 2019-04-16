Общество

36 минут назад

Публичные слушания по исполнению бюджета Липецка обошлись без перформансов

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#Публичные слушания
Публичные слушания по исполнению бюджета Липецка обошлись без перформансов

Мероприятие обошёл своим вниманием самый живой их участник - "раб Божий Владимир". 

Сегодня в Липецке прошли публичные слушания по исполнению муниципального бюджета за 2018 год. 

Депутаты горсовета приняли бюджет Липецка на 2018 год по доходам в размере 10,4 млрд рублей (из них собственные доходы муниципалитета - 4,3 млрд рублей), по расходам - 10,9 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета составлял 472 млн рублей. На конец года бюджет Липецка на 2018 год по доходам составил 12,2 млрд рублей, по расходам - 12,7 млрд рублей. Дефицит казны муниципалитета достиг 534 млн рублей. Объем муниципального долга составил 2,5 млрд рублей. 

О том, как был исполнен бюджет города, рассказала участникам публичных слушаний председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова. 

Эти публичные слушания были как никогда скучны. Во-первых, их обошли своим вниманием общественники, да и чиновников в зале было человек сорок. Во-вторых, на них не пришёл житель Липецка Владимир Станский. Этот человек, называвший себя рабом Божьим Владимиром, постоянно вносил разные предложения по расходованию муниципального бюджета. Например, он предлагал включать в число получателей бюджетных средств неких "сынов Отечества" - патриотично настроенных граждан, и всякий раз дарил главе Липецка Сергею Иванову подарки с намёком. В последний раз, кстати, явно одарённый даром предвидения"раб Божий" подарил мэру плетеные из лыка лапти. И мэр ушел. 





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#Публичные слушания

Комментарии (1)

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Фобос

16 минут назад
ГОСПОДА , с город48 , ДЛЯ ЭТОГО ВСЁ И делается ! Стандартный тРАБОЧИЙ день с 7-30 (8-00) до 16-30 (17-00) . А ВСЕ эти слушания происходят в РАБОЧИЕ дни , и ДНЁМ ! Поэтому наиболее ПРОДВИНУТЫЕ граждане НЕ МОГУТ присутствовать на этих ГОП - СХОДКАХ ! А как ОДНАЖДЫ мне СКАЗАЛА ДАМА_ЧИНОВНИК , которой естественнно , все ЗАВИДУЮТ , кто не ХОЧЕТ , тот ИЩЕТ причины ! Таких сходок в течении года , ТЬМА_ТЬМУЩАЯ , и что на все надо ОТГУЛА с работы БРАТЬ ?
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