Общество
36 минут назад
Публичные слушания по исполнению бюджета Липецка обошлись без перформансов
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Мероприятие обошёл своим вниманием самый живой их участник - "раб Божий Владимир".
Сегодня в Липецке прошли публичные слушания по исполнению муниципального бюджета за 2018 год.
Депутаты горсовета приняли бюджет Липецка на 2018 год по доходам в размере 10,4 млрд рублей (из них собственные доходы муниципалитета - 4,3 млрд рублей), по расходам - 10,9 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета составлял 472 млн рублей. На конец года бюджет Липецка на 2018 год по доходам составил 12,2 млрд рублей, по расходам - 12,7 млрд рублей. Дефицит казны муниципалитета достиг 534 млн рублей. Объем муниципального долга составил 2,5 млрд рублей.
О том, как был исполнен бюджет города, рассказала участникам публичных слушаний председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
Эти публичные слушания были как никогда скучны. Во-первых, их обошли своим вниманием общественники, да и чиновников в зале было человек сорок. Во-вторых, на них не пришёл житель Липецка Владимир Станский. Этот человек, называвший себя рабом Божьим Владимиром, постоянно вносил разные предложения по расходованию муниципального бюджета. Например, он предлагал включать в число получателей бюджетных средств неких "сынов Отечества" - патриотично настроенных граждан, и всякий раз дарил главе Липецка Сергею Иванову подарки с намёком. В последний раз, кстати, явно одарённый даром предвидения"раб Божий" подарил мэру плетеные из лыка лапти. И мэр ушел.
Депутаты горсовета приняли бюджет Липецка на 2018 год по доходам в размере 10,4 млрд рублей (из них собственные доходы муниципалитета - 4,3 млрд рублей), по расходам - 10,9 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета составлял 472 млн рублей. На конец года бюджет Липецка на 2018 год по доходам составил 12,2 млрд рублей, по расходам - 12,7 млрд рублей. Дефицит казны муниципалитета достиг 534 млн рублей. Объем муниципального долга составил 2,5 млрд рублей.
О том, как был исполнен бюджет города, рассказала участникам публичных слушаний председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
Эти публичные слушания были как никогда скучны. Во-первых, их обошли своим вниманием общественники, да и чиновников в зале было человек сорок. Во-вторых, на них не пришёл житель Липецка Владимир Станский. Этот человек, называвший себя рабом Божьим Владимиром, постоянно вносил разные предложения по расходованию муниципального бюджета. Например, он предлагал включать в число получателей бюджетных средств неких "сынов Отечества" - патриотично настроенных граждан, и всякий раз дарил главе Липецка Сергею Иванову подарки с намёком. В последний раз, кстати, явно одарённый даром предвидения"раб Божий" подарил мэру плетеные из лыка лапти. И мэр ушел.
1 249
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