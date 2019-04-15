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50-летний липчанин осужден на 10 лет за попытку распространения наркотиков

3 467
#наркотики
50-летний липчанин осужден на 10 лет за попытку распространения наркотиков

Королёвский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Липецкой области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г»  ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В суде установлено, что мужчина в апреле прошлого года у железнодорожной станции «Подлипки-Дачные» незаконно приобрел через «закладку» почти 100 грамм героина для последующего распространения.

Однако осуществить задуманное злоумышленник не успел, потому как на территории станции его задержали сотрудники транспортной полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя – представителя Московско-Ярославской транспортной прокуратуры суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает московская межтранспортная прокуратура.
3 467
#наркотики

Комментарии (3)

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Не смешно

6 минут назад
Закладуха ментовская, чувака подставили. Твари мусорские, горите в аду.......
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Не артамонов

34 минуты назад
Ага, а пашу балду с Ельца в особо крупном размере, и дали 2 года, так у него судимость ранее была , его из ГАИ погнали за взятку.. А судьи кто???
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ВВП

57 минут назад
Маловато будет!!!
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