50-летний липчанин осужден на 10 лет за попытку распространения наркотиков

Королёвский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Липецкой области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В суде установлено, что мужчина в апреле прошлого года у железнодорожной станции «Подлипки-Дачные» незаконно приобрел через «закладку» почти 100 грамм героина для последующего распространения.



Однако осуществить задуманное злоумышленник не успел, потому как на территории станции его задержали сотрудники транспортной полиции.



С учетом позиции государственного обвинителя – представителя Московско-Ярославской транспортной прокуратуры суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает московская межтранспортная прокуратура.

