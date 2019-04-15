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50-летний липчанин осужден на 10 лет за попытку распространения наркотиков
Королёвский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Липецкой области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
Однако осуществить задуманное злоумышленник не успел, потому как на территории станции его задержали сотрудники транспортной полиции.
С учетом позиции государственного обвинителя – представителя Московско-Ярославской транспортной прокуратуры суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает московская межтранспортная прокуратура.
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