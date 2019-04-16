Общество
сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
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16 апреля 2019 года, новый весенний день. Говорят, сегодня полезно стричься – это привлечет в жизнь положительную энергию.
День в истории
Возможно, кто-то скажет: как может быть добрым такое пасмурное утро? А нам есть что ответить: друзья, мы только что пережили больше четырех месяцев холодной темноты, слякоти, снежных заносов с налипанием, реагентовой каши и этих невозможных, портящих прическу шапок! Мы почти герои-папанинцы. У нас сегодня сразу несколько причин для радости. Во-первых, скоро запоют соловьи. Во-вторых, еще немного и будем красить яйца и есть сдобные куличи. В-третьих, сегодня день рождения Чарли Чаплина.
Тот, кому и утро не доброе, и сахар не сладкий, да узнает некоторые факты из жизни легендарного комика. Детство у Чарли было такое, что без слез не расскажешь – сплошные беды, голод, нищета, безумие мамы, интернат для сирот. Когда 14-летний Чарли получил свою первую роль со словами, он даже не смог прочитать текст роли, потому что был неграмотным: некогда ходить в школу тому, кто вынужден с детства работать, чтобы выжить. Если проводить аналогию с известной притчей о лягушках, то Чаплин не только не утонул в кувшине с молоком, не просто взбил масло, а превратил это самое масло в чистое золото, явив миру пример уникального сочетания таланта, воли, работоспособности и смелости. И еще: идея с образом Бродяжки осенила его не сразу. Он перебрал массу шляп, усов и костюмов, прежде чем нашел свое трогательное альтер-эго – в котелке, мешковатых штанах, с тросточкой, усами-щеточкой и огромными грустными глазами. Вывод: кто ищет, тот всегда найдет.
Музыкальная пауза
Ответственная за правильный утренний настрой у нас сегодня Керри Андервуд.
Отключат электричество и холодную воду
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения 16 апреля с 09:00 до 17:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора по ул. Островского, Леваневского, Багратиона.
Кроме того сегодня с 10:00 до 21:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: ул. 50 лет НЛМК, 2а, 2в, 2г, 2д, 2е, 4а, 8, 1, 1а, 3, 3а, 5а, 5, 5а/1, 13, 7, 10, 11, 11а, 13в, 9, 15, 15а (Д/с №29), 19, 17, 17а, 21а, 21, 23, 6б, 12, 12а, 20, 20а, вл. 22, вл. 24, 22, 22а, 24; ул. Фрунзе, 91а, 91 (Колледж); ул. Лутова, 2, 4, 6, 8, 10 ,11, 18, 16, 12, 14, 31а, 31б, 31б/1, 31в, 33, 35, 39; ул. Неделина, 1; «Петровский рынок».
Транспорт
Берите наушники, включайте любимое радио или аудиокнигу и гордо шагайте мимо стоящих в пробках машин. Заторов мало, но они уже есть.
Под влиянием холодного арктического антициклона
К апрелю липчане обычно надеются не наблюдать на территории области ничего арктического, но судьба иногда смеется над нами. Сегодня, 16 апреля, вблизи Липецкой области будет находиться атмосферный фронт — по югу региона местами пройдут небольшие дожди. Грядет похолодание: 17-18 апреля с ростом атмосферного давления усилится влияние холодного арктического антициклона, ожидается прохладная погода без осадков, температура понизится до 3-4 градусов тепла, а это, считай, все равно, что сидеть в холодильнике. Но сегодня еще куда ни шло: 6-9 градусов тепла.
Тем временем
Следует отметить: люди всегда развлекаются в меру своих интеллектуальных способностей. Например, автор этих бессмертных строк однажды использовал выстреливающий раскладной зонт, чтобы заставить дикобраза в зоопарке распушить иголки. Дикобраз среагировал мгновенно: сам уподобился выстреливающему раскладному зонту и неуклюже, как курица, побежал прочь. Спустя много лет автор вдруг понял, что сильно напоминает ему своим видом того распушившегося дикобраза – трон из «Игры престолов»!
Мы поздравляем всех поклонников с выходом на экраны последнего, восьмого сезона знаменитого сериала.
А телеведущий и комик Джеймс Корден в эфире своего вечернего шоу в стихотворной форме пересказал семь уже вышедших сезонов телесериала «Игра престолов». Процесс занял у него четыре минуты. Увидеть это можно здесь.
С новым весенним днем тебя, Липецк! Читай свежие новости на портале GOROD48!
фото soyuz.ru
Возможно, кто-то скажет: как может быть добрым такое пасмурное утро? А нам есть что ответить: друзья, мы только что пережили больше четырех месяцев холодной темноты, слякоти, снежных заносов с налипанием, реагентовой каши и этих невозможных, портящих прическу шапок! Мы почти герои-папанинцы. У нас сегодня сразу несколько причин для радости. Во-первых, скоро запоют соловьи. Во-вторых, еще немного и будем красить яйца и есть сдобные куличи. В-третьих, сегодня день рождения Чарли Чаплина.
Тот, кому и утро не доброе, и сахар не сладкий, да узнает некоторые факты из жизни легендарного комика. Детство у Чарли было такое, что без слез не расскажешь – сплошные беды, голод, нищета, безумие мамы, интернат для сирот. Когда 14-летний Чарли получил свою первую роль со словами, он даже не смог прочитать текст роли, потому что был неграмотным: некогда ходить в школу тому, кто вынужден с детства работать, чтобы выжить. Если проводить аналогию с известной притчей о лягушках, то Чаплин не только не утонул в кувшине с молоком, не просто взбил масло, а превратил это самое масло в чистое золото, явив миру пример уникального сочетания таланта, воли, работоспособности и смелости. И еще: идея с образом Бродяжки осенила его не сразу. Он перебрал массу шляп, усов и костюмов, прежде чем нашел свое трогательное альтер-эго – в котелке, мешковатых штанах, с тросточкой, усами-щеточкой и огромными грустными глазами. Вывод: кто ищет, тот всегда найдет.
Музыкальная пауза
Ответственная за правильный утренний настрой у нас сегодня Керри Андервуд.
Отключат электричество и холодную воду
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения 16 апреля с 09:00 до 17:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора по ул. Островского, Леваневского, Багратиона.
Кроме того сегодня с 10:00 до 21:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: ул. 50 лет НЛМК, 2а, 2в, 2г, 2д, 2е, 4а, 8, 1, 1а, 3, 3а, 5а, 5, 5а/1, 13, 7, 10, 11, 11а, 13в, 9, 15, 15а (Д/с №29), 19, 17, 17а, 21а, 21, 23, 6б, 12, 12а, 20, 20а, вл. 22, вл. 24, 22, 22а, 24; ул. Фрунзе, 91а, 91 (Колледж); ул. Лутова, 2, 4, 6, 8, 10 ,11, 18, 16, 12, 14, 31а, 31б, 31б/1, 31в, 33, 35, 39; ул. Неделина, 1; «Петровский рынок».
Транспорт
Берите наушники, включайте любимое радио или аудиокнигу и гордо шагайте мимо стоящих в пробках машин. Заторов мало, но они уже есть.
Под влиянием холодного арктического антициклона
К апрелю липчане обычно надеются не наблюдать на территории области ничего арктического, но судьба иногда смеется над нами. Сегодня, 16 апреля, вблизи Липецкой области будет находиться атмосферный фронт — по югу региона местами пройдут небольшие дожди. Грядет похолодание: 17-18 апреля с ростом атмосферного давления усилится влияние холодного арктического антициклона, ожидается прохладная погода без осадков, температура понизится до 3-4 градусов тепла, а это, считай, все равно, что сидеть в холодильнике. Но сегодня еще куда ни шло: 6-9 градусов тепла.
Тем временем
Следует отметить: люди всегда развлекаются в меру своих интеллектуальных способностей. Например, автор этих бессмертных строк однажды использовал выстреливающий раскладной зонт, чтобы заставить дикобраза в зоопарке распушить иголки. Дикобраз среагировал мгновенно: сам уподобился выстреливающему раскладному зонту и неуклюже, как курица, побежал прочь. Спустя много лет автор вдруг понял, что сильно напоминает ему своим видом того распушившегося дикобраза – трон из «Игры престолов»!
Мы поздравляем всех поклонников с выходом на экраны последнего, восьмого сезона знаменитого сериала.
А телеведущий и комик Джеймс Корден в эфире своего вечернего шоу в стихотворной форме пересказал семь уже вышедших сезонов телесериала «Игра престолов». Процесс занял у него четыре минуты. Увидеть это можно здесь.
С новым весенним днем тебя, Липецк! Читай свежие новости на портале GOROD48!
фото soyuz.ru
1 356
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