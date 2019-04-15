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Липецкая вечЁрка: смерть солдата, 1 млн рублей от Медведева и антирекорд

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: смерть солдата, 1 млн рублей от Медведева и антирекорд

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 15 апреля.

Под Липецком погиб солдат-срочник. Это сегодня самая обсуждаемая новость . 22-летний срочник из Башкирии погиб от выстрела из автомата АКС. Личность солдата установлена. Это Айрат С. — уроженец села Целинное Хайбуллинского района. Известно, что парень оставил предсмертную записку, в которой попросил винить себя во всем случившемся и написал, что «не удовлетворен жизнью».

По количеству комментариев ЧП в военной части не уступают результаты выборов. Здесь свое ЧП – рекордно низкая явка по Липецку. Глава избиркома Юрий Алтухов попытался назвать причины антирекорда. Это, по его мнению, сумма двух слагаемых — сомнительной работы избирательных штабов и пассивность кандидатов. Так, баллотирующиеся в депутаты перестали ходить в народ, проводить в микрорайонах и на округах встречи с избирателями. Избиратели не видят интереса в них у политиков, и отвечают игнорированием выборов. К слову, на всех участках победили единороссы.

Больше всего внимания читатели уделили новости «Иск липчанина к Дмитрию Медведеву на 1 млн рублей за повышение пенсионного возраста пересмотрят». Выводы первой инстанции проверят в Липецком областном суде. Суть вопроса: имеют ли граждане право на компенсацию морального вреда, связанного с повышением пенсионного возраста.

Тем временем региональные парламентарии раскрыли декларации о доходах. Примечательно, что объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве Михаил Захаров, увеличил свой доход в 20 раз. Строитель дорог, домов и Дворцов правосудия отчитался о доходе в 12,9 млн рублей, в то время как в 2017 году задекларировал всего 587 тысяч
рублей.
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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (1)

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Птнпнх

18 минут назад
Медведь отдай лям сцука.
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