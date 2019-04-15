Происшествия

53 минуты назад

Установлена личность погибшего на липецком аэродроме солдата

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#гибель
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Установлена личность погибшего на липецком аэродроме солдата

Парень оставил предсмертную записку

Как сообщал сегодня GOROD48, 14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от выстрела из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии. 

Как сообщает Медиакорсеть, погибший - 22-летний уроженец Хайбуллинского района Айрат С. 

Как сообщили Медиакорсети в Комитете защиты граждан и военнослужащих РБ, расследованием случившегося занимаются специалисты военного управления Министерства обороны России, следователи Тамбовского гарнизона. Дело носит характер особой важности.

22-летний Айрат С. — уроженец села Целинное Хайбуллинского района. Известно, что парень оставил предсмертную записку, в которой попросил винить себя во всем случившемся и написал, что «не удовлетворен жизнью».

- Мы намерены тщательно изучить все детали, причины, обстоятельства случившегося, - заявили Медиакорсети в Комитете.



6 1758
#гибель
1

Комментарии (6)

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sa

2 минуты назад
А второй выстрел? Писали несколько выстрелов. Хотел уточнить с разных сторон выстрелы?
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1

4 минуты назад
питух армейский, развитый - иди по плацу помаршируй с голым торсом и честь отдавай
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Ну что недоразвитые

12 минут назад
Которые писали,что мол армия забирает ваших таких же сынулей?Все!Прояснилось,недоделанные!Именно это я вам приматами и писал в том форуме.Ищите проблемы в своей извилине,а валить на кого-то - это как-то по 3,1415926дарски,мразиши!Вы заслуживаете только ТАКОГО обращения.До человека вам-еще 150 поколений!Развивайтесь!
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цирк

14 минут назад
вот что значит фальсификация выборов и командование ,которое в армии не служило, а по профессии, строитель-143 процента
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Нейтральный

40 минут назад
Шматко, скорее всего шерше ля фам
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Шматко

43 минуты назад
все дедовшина проклятая
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