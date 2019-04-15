Происшествия
53 минуты назад
Установлена личность погибшего на липецком аэродроме солдата
Парень оставил предсмертную записку
Как сообщал сегодня GOROD48, 14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от выстрела из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии.
Как сообщает Медиакорсеть, погибший - 22-летний уроженец Хайбуллинского района Айрат С.
Как сообщили Медиакорсети в Комитете защиты граждан и военнослужащих РБ, расследованием случившегося занимаются специалисты военного управления Министерства обороны России, следователи Тамбовского гарнизона. Дело носит характер особой важности.
22-летний Айрат С. — уроженец села Целинное Хайбуллинского района. Известно, что парень оставил предсмертную записку, в которой попросил винить себя во всем случившемся и написал, что «не удовлетворен жизнью».
- Мы намерены тщательно изучить все детали, причины, обстоятельства случившегося, - заявили Медиакорсети в Комитете.
Как сообщает Медиакорсеть, погибший - 22-летний уроженец Хайбуллинского района Айрат С.
Как сообщили Медиакорсети в Комитете защиты граждан и военнослужащих РБ, расследованием случившегося занимаются специалисты военного управления Министерства обороны России, следователи Тамбовского гарнизона. Дело носит характер особой важности.
22-летний Айрат С. — уроженец села Целинное Хайбуллинского района. Известно, что парень оставил предсмертную записку, в которой попросил винить себя во всем случившемся и написал, что «не удовлетворен жизнью».
- Мы намерены тщательно изучить все детали, причины, обстоятельства случившегося, - заявили Медиакорсети в Комитете.
sa
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