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$ 40 млн пожертвовали на переизбрание Трампа

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#выборы #Трамп
$ 40 млн пожертвовали на переизбрание Трампа

Поступает финансирование новой президентской кампании.

Благодаря собранным в первом квартале средствам общая сумма на избирательном счете Трампа выросла к апрелю до $40,8 млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы, опубликованные окружением действующего президента. Еще порядка $45,8 млн в помощь Трампу готов предоставить национальный комитет Республиканской партии. Таким образом, президент уже потенциально имеет больше денег, чем все его предполагаемые конкуренты из Демократической партии вместе взятые, пишет РБК.

Почти 99% взносов в I квартале было на сумму $200 или меньше, а средний взнос составил чуть более $34. Штаб надеется собрать в общей сложности $1 млрд. Среди демократов больше всего денег ($18,2 млн) собрал Берни Сандерс. Следом за ним идет сенатор Камала Харрис, получившая $12 млн.

Президентские выборы в США пройдут в 2020 году, напоминает «Коммерсант». Как показывают опросы общественного мнения, американские избиратели, поддержавшие Дональда Трампа на выборах в 2016 году, разочарованы его последними действиями.
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#выборы #Трамп

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