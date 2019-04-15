В мире
сегодня, 15:14
$ 40 млн пожертвовали на переизбрание Трампа
Поступает финансирование новой президентской кампании.
Благодаря собранным в первом квартале средствам общая сумма на избирательном счете Трампа выросла к апрелю до $40,8 млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы, опубликованные окружением действующего президента. Еще порядка $45,8 млн в помощь Трампу готов предоставить национальный комитет Республиканской партии. Таким образом, президент уже потенциально имеет больше денег, чем все его предполагаемые конкуренты из Демократической партии вместе взятые, пишет РБК.
Почти 99% взносов в I квартале было на сумму $200 или меньше, а средний взнос составил чуть более $34. Штаб надеется собрать в общей сложности $1 млрд. Среди демократов больше всего денег ($18,2 млн) собрал Берни Сандерс. Следом за ним идет сенатор Камала Харрис, получившая $12 млн.
Президентские выборы в США пройдут в 2020 году, напоминает «Коммерсант». Как показывают опросы общественного мнения, американские избиратели, поддержавшие Дональда Трампа на выборах в 2016 году, разочарованы его последними действиями.
Почти 99% взносов в I квартале было на сумму $200 или меньше, а средний взнос составил чуть более $34. Штаб надеется собрать в общей сложности $1 млрд. Среди демократов больше всего денег ($18,2 млн) собрал Берни Сандерс. Следом за ним идет сенатор Камала Харрис, получившая $12 млн.
Президентские выборы в США пройдут в 2020 году, напоминает «Коммерсант». Как показывают опросы общественного мнения, американские избиратели, поддержавшие Дональда Трампа на выборах в 2016 году, разочарованы его последними действиями.