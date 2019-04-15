В мире
9 минут назад
Камбербэтч задавил человека
Под колеса Lamborghini попал престарелый рыбак.
Как сообщает издание The Sun, британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный главной ролью в сериале "Шерлок", сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт. Друг потерпевшего уточнил, что актер сбил 63-летнего рыбака на зеленом Lamborghini.
Актер вовремя не заметил велосипедиста, и, пытаясь объехать его, Камбербэтч задел мужчину одним из боковых зеркал. В результате мужчина получил серьезную травму, пишут « Известия». По словам источника, «ему почти разорвало руку». Собеседник также уточнил, что пострадавший сначала не узнал Камбербэтча, поскольку он был в кепке.
Артист отдал рыбаку свою футболку и довез до больницы. Он заплатит 20 тысяч фунтов стерлингов компенсации за инцидент. Участники ДТП обменялись номерами, договорившись не сообщать о случившемся в полицию.
Фото: http://static.diary.ru
Актер вовремя не заметил велосипедиста, и, пытаясь объехать его, Камбербэтч задел мужчину одним из боковых зеркал. В результате мужчина получил серьезную травму, пишут « Известия». По словам источника, «ему почти разорвало руку». Собеседник также уточнил, что пострадавший сначала не узнал Камбербэтча, поскольку он был в кепке.
Артист отдал рыбаку свою футболку и довез до больницы. Он заплатит 20 тысяч фунтов стерлингов компенсации за инцидент. Участники ДТП обменялись номерами, договорившись не сообщать о случившемся в полицию.
Фото: http://static.diary.ru