В мире

9 минут назад

Камбербэтч задавил человека

34
#авария #ДТП
Камбербэтч задавил человека

Под колеса Lamborghini попал престарелый рыбак.

Как сообщает издание The Sun, британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный главной ролью в сериале "Шерлок", сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт. Друг потерпевшего уточнил, что актер сбил 63-летнего рыбака на зеленом Lamborghini.

Актер вовремя не заметил велосипедиста, и, пытаясь объехать его, Камбербэтч задел мужчину одним из боковых зеркал. В результате мужчина получил серьезную травму, пишут « Известия». По словам источника, «ему почти разорвало руку». Собеседник также уточнил, что пострадавший сначала не узнал Камбербэтча, поскольку он был в кепке.

Артист отдал рыбаку свою футболку и довез до больницы. Он заплатит 20 тысяч фунтов стерлингов компенсации за инцидент. Участники ДТП обменялись номерами, договорившись не сообщать о случившемся в полицию.

Фото: http://static.diary.ru

34
#авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Социал-демократы победили на выборах в Финляндии
#выборы
Социал-демократы победили на выборах в Финляндии

сегодня, 08:27

В мире
Время и место дебатов Зеленского и Порошенко уточнено
#выборы #дебаты #Украина
Время и место дебатов Зеленского и Порошенко уточнено

сегодня, 08:06

В мире
Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы
Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы

сегодня, 07:47

В мире
Из-за подводников-наркоманов британская субмарина не вышла на задание
Из-за подводников-наркоманов британская субмарина не вышла на задание

вчера, 13:22

В мире
Президента Эстонии заставили заговорить на русском 72 тонны кильки
Президента Эстонии заставили заговорить на русском 72 тонны кильки

вчера, 08:25

В мире
Трое украинцев задержаны на границе с 800 кг сала в двух телегах
Трое украинцев задержаны на границе с 800 кг сала в двух телегах

вчера, 08:23

В мире