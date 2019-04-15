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16 минут назад
Российский глобальный интернет подорожал до 564 млрд рублей
Проект постепенно растет в цене.
Стоимость создания спутниковой системы, которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд руб. Эти средства должны предоставить частные инвесторы, но желающих пока нет, пишет РБК.
- Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта предусматривают привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 млрд рублей,— уточнил представитель «Роскосмоса». Научно-исследовательские организации, входящие в «Роскосмос», провели анализ обновленного бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта, и не дали на них положительного заключения, добавил он. С чем связано подорожание, в госкорпорации не пояснили, уточняет «Коммерсант».
«Эфир» должен стать частью «Сферы», куда входят не только существующие проекты, в частности навигационная система ГЛОНАСС, телевещательная «Экспресс» и система персональной спутниковой связи «Гонец», но и планируемые.
В 2017 году «Эфир» упоминали в программе «Цифровая экономика». Его стали называть «русским OneWeb», напоминает «Дождь». В мае 2018 года на презентации проекта представитель РКС заявил, что компания планирует запустить к 2025 году 288 спутников и что капитальные инвестиции в «Эфир» в первые шесть-семь лет составят 299 миллиардов рублей.
- Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта предусматривают привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 млрд рублей,— уточнил представитель «Роскосмоса». Научно-исследовательские организации, входящие в «Роскосмос», провели анализ обновленного бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта, и не дали на них положительного заключения, добавил он. С чем связано подорожание, в госкорпорации не пояснили, уточняет «Коммерсант».
«Эфир» должен стать частью «Сферы», куда входят не только существующие проекты, в частности навигационная система ГЛОНАСС, телевещательная «Экспресс» и система персональной спутниковой связи «Гонец», но и планируемые.
В 2017 году «Эфир» упоминали в программе «Цифровая экономика». Его стали называть «русским OneWeb», напоминает «Дождь». В мае 2018 года на презентации проекта представитель РКС заявил, что компания планирует запустить к 2025 году 288 спутников и что капитальные инвестиции в «Эфир» в первые шесть-семь лет составят 299 миллиардов рублей.