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16 минут назад

Российский глобальный интернет подорожал до 564 млрд рублей

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#интернет #спутник
Российский глобальный интернет подорожал до 564 млрд рублей

Проект постепенно растет в цене.

Стоимость создания спутниковой системы, которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд руб. Эти средства должны предоставить частные инвесторы, но желающих пока нет, пишет РБК.

- Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта предусматривают привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 млрд рублей,— уточнил представитель «Роскосмоса». Научно-исследовательские организации, входящие в «Роскосмос», провели анализ обновленного бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта, и не дали на них положительного заключения, добавил он. С чем связано подорожание, в госкорпорации не пояснили, уточняет «Коммерсант».

«Эфир» должен стать частью «Сферы», куда входят не только существующие проекты, в частности навигационная система ГЛОНАСС, телевещательная «Экспресс» и система персональной спутниковой связи «Гонец», но и планируемые.

В 2017 году «Эфир» упоминали в программе «Цифровая экономика». Его стали называть «русским OneWeb», напоминает «Дождь». В мае 2018 года на презентации проекта представитель РКС заявил, что компания планирует запустить к 2025 году 288 спутников и что капитальные инвестиции в «Эфир» в первые шесть-семь лет составят 299 миллиардов рублей.
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#интернет #спутник

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