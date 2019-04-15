В России

27 минут назад

Игрушки-монстры могут попасть под запрет

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#куклы #запрет
Игрушки-монстры могут попасть под запрет

Инициативу обсудят в Мосгордуме.

В Мосгордуме считают, что игрушки в виде монстров и вампиров надо запретить, поскольку они могут причинить вред детской психике, сообщает «Москва 24». Такое мнение высказала зампредседателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева.

По словам депутата, сегодня в стране «засилье опасных игрушек». Она указала на некачественные материалы, из которых они делаются, а также на «страшные зубы» и «кровь во рту» у кукол-вампиров. По мнению Батышевой, в магазинах сейчас продают в основном игрушки «для убийства», цитирует депутата «Лента.ру».

- У игрушки страшные зубы, кровь во рту. Чему мы учим ребёнка? Если мы дарим вампира, убийцу или ещё кого-то, то мы, что хотим, чтобы наш ребёнок стал вампиром? Давайте задаваться такими вопросами, — добавила Батышева.

Парламентарий подчеркнула, что игрушка должна «учить детей чему-то позитивному, доброму, светлому», и призвала обратить особое внимание на материалы, из которых изготовляются игрушки для детей первых лет жизни. По ее словам, резина, из которой их делают, не всегда является экологически чистой.
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#куклы #запрет

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