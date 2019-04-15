В России
27 минут назад
Игрушки-монстры могут попасть под запрет
Инициативу обсудят в Мосгордуме.
В Мосгордуме считают, что игрушки в виде монстров и вампиров надо запретить, поскольку они могут причинить вред детской психике, сообщает «Москва 24». Такое мнение высказала зампредседателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева.
По словам депутата, сегодня в стране «засилье опасных игрушек». Она указала на некачественные материалы, из которых они делаются, а также на «страшные зубы» и «кровь во рту» у кукол-вампиров. По мнению Батышевой, в магазинах сейчас продают в основном игрушки «для убийства», цитирует депутата «Лента.ру».
- У игрушки страшные зубы, кровь во рту. Чему мы учим ребёнка? Если мы дарим вампира, убийцу или ещё кого-то, то мы, что хотим, чтобы наш ребёнок стал вампиром? Давайте задаваться такими вопросами, — добавила Батышева.
Парламентарий подчеркнула, что игрушка должна «учить детей чему-то позитивному, доброму, светлому», и призвала обратить особое внимание на материалы, из которых изготовляются игрушки для детей первых лет жизни. По ее словам, резина, из которой их делают, не всегда является экологически чистой.
По словам депутата, сегодня в стране «засилье опасных игрушек». Она указала на некачественные материалы, из которых они делаются, а также на «страшные зубы» и «кровь во рту» у кукол-вампиров. По мнению Батышевой, в магазинах сейчас продают в основном игрушки «для убийства», цитирует депутата «Лента.ру».
- У игрушки страшные зубы, кровь во рту. Чему мы учим ребёнка? Если мы дарим вампира, убийцу или ещё кого-то, то мы, что хотим, чтобы наш ребёнок стал вампиром? Давайте задаваться такими вопросами, — добавила Батышева.
Парламентарий подчеркнула, что игрушка должна «учить детей чему-то позитивному, доброму, светлому», и призвала обратить особое внимание на материалы, из которых изготовляются игрушки для детей первых лет жизни. По ее словам, резина, из которой их делают, не всегда является экологически чистой.