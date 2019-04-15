Со спящей липчанки сняли все украшения

Крепкий сон обошелся женщине в 17 000 рублей.

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело о краже. К ответственности за преступление привлекли мужчину, неоднократно судимого за воровство.



Кража была совершена в ночь на 16 сентября 2018 года. Злоумышленник был в гостях и решил обокрасть спящую знакомую. Сначала он вытащил из ее сумочки 2 300 рублей, а затем снял с приятельницы все украшения: четыре золотые кольца, в том числе — и обручальное, серьги. Так спящая женщина лишилась украшений на сумму 17 055 рублей. Мужчина забрал наличные и украшения и скрылся места преступления.



Суд признал мужчину виновным в очередной краже и приговорил его к двумя годам в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. Часть украденных украшений удалось найти и вернуть женщине.