Происшествия

31 минуту назад

Со спящей липчанки сняли все украшения

5 1209
#кража
1
Со спящей липчанки сняли все украшения

Крепкий сон обошелся женщине в 17 000 рублей.

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело о краже. К ответственности за преступление привлекли мужчину, неоднократно судимого за воровство.

Кража была совершена в ночь на 16 сентября 2018 года. Злоумышленник был в гостях и решил обокрасть спящую знакомую. Сначала он вытащил из ее сумочки 2 300 рублей, а затем снял с приятельницы все украшения: четыре золотые кольца, в том числе — и обручальное, серьги. Так спящая женщина лишилась украшений на сумму 17 055 рублей. Мужчина забрал наличные и украшения и скрылся места преступления.

Суд признал мужчину виновным в очередной краже и приговорил его к двумя годам в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. Часть украденных украшений удалось найти и вернуть женщине.
5 1209
#кража
1

Комментарии (5)

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Антибиотик

12 минут назад
— В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно
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Александр

15 минут назад
" и приговорил его к двумя годам в колонии строгого".... Ну ничего не меняется...
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1

18 минут назад
Еврей едет на велосипеде и качается. – Абрам, ты же не умеешь кататься на велосипеде, откуда он у тебя? – Я был у Сары. Мы пили чай, ели печенье. Потом она легла на диван и мне сказала: «А теперь возьми самое дорогое, что у меня есть!». Вот я и взял велосипед.
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ттт

22 минуты назад
обычно с такими людьми через забор разговаривают и арматурину из рук не выпускают в их присутствии
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Мотя

24 минуты назад
А в ротик слил?
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