Общество

18 минут назад

Липчанина с долгом в 55 млн рублей поймали на преднамеренном банкротстве

1 438
#банкротство #долг
Липчанина с долгом в 55 млн рублей поймали на преднамеренном банкротстве

Предприниматель должен крупную сумму банку.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 47-летнего предпринимателя из Покрово-Казацкой слободы Лебедянского района. Имущество мужчины пойдет с торгов в счет уплаты долга. Для того, чтобы разыскать активы должника и продать их, а также оспорить сомнительные сделки, у финансового управляющего есть время до конца сентября.

Процедуру банкротства бизнесмена запустил банк. Мужчина должен организации почти 55 млн рублей. Погасить кредиты липчанин не может, план реструктуризации стороны утвердить не смогли. Восстановить платежеспособность должника невозможно. Такой вывод сделал финансовый управляющий в деле о банкротстве. Он же проверил, не является ли банкротство преднамеренным или фиктивным. Управляющий нашел в прошлом бизнесмена серию сомнительных сделок по продаже транспорта.

В прошлом году предприниматель за бесценок продал тягачи, прицепы и автомобили. Например, новому обладателю Audi Q7 2012 года выпуска обошлась всего-то в 250 000 рублей. Такие сделки позволили финансовому управляющему сделать вывод о преднамеренном банкротстве. Продажу транспорта могут оспорить.
1 438
#банкротство #долг

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

***

2 минуты назад
Банкротство -неплохой способ заработать миллионы.Набрать кредитов,оставиь т.300-400 на процедуру банкротства,остальные рассовать по родственникам.
ответить

Еще в рубрике

Продолжительность жизни липчан превысила 72 года
#продолжительность жизни
5
Продолжительность жизни липчан превысила 72 года

20 минут назад

Общество
Иск липчанина к Дмитрию Медведеву на 1 млн рублей за повышение пенсионного возраста пересмотрят
#иск #пенсия #повышение пенсионного возраста
7
Иск липчанина к Дмитрию Медведеву на 1 млн рублей за повышение пенсионного возраста пересмотрят

38 минут назад

Общество
Юрий Алтухов: «Липецк поставил антирекорд по явке на выборы»
#выборы #явка
42
Юрий Алтухов: «Липецк поставил антирекорд по явке на выборы»

сегодня, 12:17

Общество
Липчанка чуть не расплакалась над бюллетенем
#выборы
24
Липчанка чуть не расплакалась над бюллетенем

сегодня, 11:42

Общество
На прошедших в Липецкой области выборах победили единороссы
#выборы
59
На прошедших в Липецкой области выборах победили единороссы

сегодня, 11:00

Общество
Липчанка выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?»
#знатоки #вопрос #игра
12
Липчанка выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?»

сегодня, 09:20

Общество