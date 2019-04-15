Липчанина с долгом в 55 млн рублей поймали на преднамеренном банкротстве

Предприниматель должен крупную сумму банку.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 47-летнего предпринимателя из Покрово-Казацкой слободы Лебедянского района. Имущество мужчины пойдет с торгов в счет уплаты долга. Для того, чтобы разыскать активы должника и продать их, а также оспорить сомнительные сделки, у финансового управляющего есть время до конца сентября.



Процедуру банкротства бизнесмена запустил банк. Мужчина должен организации почти 55 млн рублей. Погасить кредиты липчанин не может, план реструктуризации стороны утвердить не смогли. Восстановить платежеспособность должника невозможно. Такой вывод сделал финансовый управляющий в деле о банкротстве. Он же проверил, не является ли банкротство преднамеренным или фиктивным. Управляющий нашел в прошлом бизнесмена серию сомнительных сделок по продаже транспорта.



В прошлом году предприниматель за бесценок продал тягачи, прицепы и автомобили. Например, новому обладателю Audi Q7 2012 года выпуска обошлась всего-то в 250 000 рублей. Такие сделки позволили финансовому управляющему сделать вывод о преднамеренном банкротстве. Продажу транспорта могут оспорить.