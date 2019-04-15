За разбойное нападение на фургон житель Московской области приговорен к 10 годам лишения свободы

Данковский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту разбойного нападения, совершенного с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, ранее несудимый уроженец Данковского района, ныне проживающий в пос. Жилево Московской области, 9 августа прошлого года в дневное время на 36 км участка автодороги Р-126 Данков-Ефремов с целью хищения чужого имущества подъехал на автомобиле марки «УАЗ ПАТРИОТ» к остановившемуся на обочине автомобилю ISUZU "Красное и Белое".



Наставив на водителя гладкоствольное двуствольное бескурковое ружье модели «ИЖ - 54», вытащил его из кабины и нанес удар прикладом в область головы.



Потерпевший попытался скрыться, бросившись бежать по автодороге в направлении Данковского района.



Заметив руках убегающего барсетку, подсудимый выстрелил в воздух, требуя, чтобы тот остановился, а затем произвел выстрел по ногам, причинив потерпевшему огнестрельное ранение бедер и ягодичных областей.



Подойдя к упавшему мужчине, подсудимый забрал у него барсетку с находившимися в ней денежными средствами, документами и сотовым телефоном.



А затем завладел автомобилем, принадлежащим ООО «Автотранс» и имеющим балансовую стоимость 865 621 рубль с находящимися в нем имуществом ООО «Прометей».



В результате разбойного нападения ООО «Прометей» причинен материальный ущерб на общую сумму 533 292 рубля, ООО «Автотранс» - 893 687 рублей, водителю -35 005 рублей, а всего на сумму 1 461 985 рублей.



По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ. Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура.



Обвиняемый полностью признал свою вину, пояснив, что причиной совершения преступления стало алкогольное опьянение.



В настоящее время по результатам рассмотрения уголовного дела вынесен обвинительный приговор.



Состояние опьянения признано судом отягчающим обстоятельством.



Учитывая мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



В пользу потерпевшего взыскана компенсация причиненного ему морального вреда, за ним признано право на удовлетворение материальных претензий у подсудимому, сообщает прокуратура Липецкой области.

