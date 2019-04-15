Общество
25 минут назад
Липчанка чуть не расплакалась над бюллетенем
Но КОИБ не принял крик души.
В день голосования за депутатов регионального Совета Липецкой области было зафиксировано два спорных момента, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Юрий Алтухов. Оба случая имеют отношения к Липецку.
В избирательном участке по 10-му округу, работавшему в школе 65, пенсионерка нечаянно испортила бюллетень. Женщина на листе для голосования написала обращение выбранному ей депутату: она просила открыть в поликлинике дополнительный кабинет стоматолога. Крик души пенсионерки отклонил КОИБ. Оформляя своё послание, липчанка написала на месте печати. Автомат отклонил бюллетень как испорченный.
⁃ Избирательница, конечно, жутко расстроилась. Она едва не плакала над бюллетенем. На избирательном участке ей выдали новый бюллетень взамен испорченного, - уточнил Юрий Алтухов.
Кроме того, в избирательную комиссию Липецкой области поступило обращение с другого участка. Там заметили, что члены комиссии обзванивают избирателей и приглашают голосовать якобы за правильного кандидата. Это обращение не нашло подтверждения.
В Усмани на избирательный участок с вопросом о необходимости помощи в организации работы участка зашёл местный мэр. На это также пожаловались, но и визит мэра (он не имел права голосовать) не стал нарушением.
Юрий Алтухов отметил, что во время предвыборной кампании не поступило ни одной жалобы.
Напомним, что 14 апреля в Липецкой области выбирали депутата областного Совета и двух депутатов городского Совета в Усмани. Во всех округах победу одержали представители партии «Единая Россия».
Фото:fedpress.ru
В избирательном участке по 10-му округу, работавшему в школе 65, пенсионерка нечаянно испортила бюллетень. Женщина на листе для голосования написала обращение выбранному ей депутату: она просила открыть в поликлинике дополнительный кабинет стоматолога. Крик души пенсионерки отклонил КОИБ. Оформляя своё послание, липчанка написала на месте печати. Автомат отклонил бюллетень как испорченный.
⁃ Избирательница, конечно, жутко расстроилась. Она едва не плакала над бюллетенем. На избирательном участке ей выдали новый бюллетень взамен испорченного, - уточнил Юрий Алтухов.
Кроме того, в избирательную комиссию Липецкой области поступило обращение с другого участка. Там заметили, что члены комиссии обзванивают избирателей и приглашают голосовать якобы за правильного кандидата. Это обращение не нашло подтверждения.
В Усмани на избирательный участок с вопросом о необходимости помощи в организации работы участка зашёл местный мэр. На это также пожаловались, но и визит мэра (он не имел права голосовать) не стал нарушением.
Юрий Алтухов отметил, что во время предвыборной кампании не поступило ни одной жалобы.
Напомним, что 14 апреля в Липецкой области выбирали депутата областного Совета и двух депутатов городского Совета в Усмани. Во всех округах победу одержали представители партии «Единая Россия».
Фото:fedpress.ru
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Партия воров и жуликов
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У ЛИПЧАНКИ СЛЁЗЫ БРЫЗНУЛИ