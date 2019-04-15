Общество

25 минут назад

Липчанка чуть не расплакалась над бюллетенем

7 847
#выборы
Липчанка чуть не расплакалась над бюллетенем

Но КОИБ не принял крик души.

В день голосования за депутатов регионального Совета Липецкой области было зафиксировано два спорных момента, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Юрий Алтухов. Оба случая имеют отношения к Липецку.

В избирательном участке по 10-му округу, работавшему в школе 65, пенсионерка нечаянно испортила бюллетень. Женщина на листе для голосования написала обращение выбранному ей депутату: она просила открыть в поликлинике дополнительный кабинет стоматолога. Крик души пенсионерки отклонил КОИБ. Оформляя своё послание, липчанка написала на месте печати. Автомат отклонил бюллетень как испорченный. 

⁃ Избирательница, конечно, жутко расстроилась. Она едва не плакала над бюллетенем. На избирательном участке ей выдали новый бюллетень взамен испорченного, - уточнил Юрий Алтухов.

Кроме того, в избирательную комиссию Липецкой области поступило обращение с другого участка. Там заметили, что члены комиссии обзванивают избирателей и приглашают голосовать якобы за правильного кандидата. Это обращение не нашло подтверждения. 

В Усмани на избирательный участок с вопросом о необходимости помощи в организации работы участка зашёл местный мэр. На это также пожаловались, но и визит мэра (он не имел права голосовать) не стал нарушением. 

Юрий Алтухов отметил, что во время предвыборной кампании не поступило ни одной жалобы. 

Напомним, что 14 апреля в Липецкой области выбирали депутата областного Совета и двух депутатов городского Совета в Усмани. Во всех округах победу одержали представители партии «Единая Россия».

Фото:fedpress.ru

7 847
#выборы

Комментарии (7)

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один голос

40 секунд назад
АЛТУХУ-,,верим,,-148 процентов
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Я

1 минуту назад
Вы все опять голосуйте за Путинскую мафию?? за хорошую жизнь и за его басни??
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777

2 минуты назад
Актуальное расписание автобусов в Липецке Здесь - http://www.lt-systems.ru/
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Апостол

3 минуты назад
Естественно расплакалась, поди тоже угрожали понижением пенсии и отменой льгот.
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Партия воров и жуликов

8 минут назад
ГОЛОСУЕМ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ЗА КОММУНИСТА!И прокатим Артамонова!
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Ии

9 минут назад
Я каждый день плачу,когда вижу , что один обман, одна показуха и не честные выборы. Слезы льются их не остановить...
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У ЛИПЧАНКИ СЛЁЗЫ БРЫЗНУЛИ

12 минут назад
Когда она увидила фамилию едроса: К О С Т И Н
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