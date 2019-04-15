Подростки-вандалы разрушают благоустройство Ельца

Теперь молодежь сломала аттракцион.

Этой ночью группа подростков проникла на территорию Детского парка в Ельце и сломала аттракцион. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Ельца. Ночной акт подросткового вандализма оказался не первым аналогичным преступлением со стороны елецкой молодежи. В городе складывает неблагоприятная тенденция.



Детский парк всегда находится под охраной и видеонаблюдением. Елецкие подростки повадились по ночам забираться в парк и ломать все, что попадается под руку. Прошлой ночью дети снова пришли в парк. Сторож прогнал их, но им удалось преодолеть невысокий забор и забраться на территорию зоны отдыха. Подростки-вандалы сломали неработающий аттракцион. Ущерб хоть и минимален, но администрация Ельца уже подала заявление в полицию и передала записи с камер. В мэрии уверены, что полицейские найдут нарушителей и призовут к ответу их родителей.



Не так давно аналогичное происшествие имело место в парке железнодорожников. Вандалами оказались также подростки. Полиция уже разыскала их и приняла меры, родителям юных вандалов выписали штрафы, с молодежью побеседовали в инспекции по делам несовершеннолетних.



- Ситуация вызывает опасения не столько суммой ущерба, сколько самим фактом вандализма. Выходит, что у подростков нет воспитания и понимания что такое хорошо, а что такое плохо, если они позволяют себе такое, - резюмируют в мэрии Ельца.

