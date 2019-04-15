Происшествия

44 минуты назад

Подростки-вандалы разрушают благоустройство Ельца

8 557
#вандализм #благоустройство
Подростки-вандалы разрушают благоустройство Ельца

Теперь молодежь сломала аттракцион.

Этой ночью группа подростков проникла на территорию Детского парка в Ельце и сломала аттракцион. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Ельца. Ночной акт подросткового вандализма оказался не первым аналогичным преступлением со стороны елецкой молодежи. В городе складывает неблагоприятная тенденция.

Детский парк всегда находится под охраной и видеонаблюдением. Елецкие подростки повадились по ночам забираться в парк и ломать все, что попадается под руку. Прошлой ночью дети снова пришли в парк. Сторож прогнал их, но им удалось преодолеть невысокий забор и забраться на территорию зоны отдыха. Подростки-вандалы сломали неработающий аттракцион. Ущерб хоть и минимален, но администрация Ельца уже подала заявление в полицию и передала записи с камер. В мэрии уверены, что полицейские найдут нарушителей и призовут к ответу их родителей.

Не так давно аналогичное происшествие имело место в парке железнодорожников. Вандалами оказались также подростки. Полиция уже разыскала их и приняла меры, родителям юных вандалов выписали штрафы, с молодежью побеседовали в инспекции по делам несовершеннолетних.

- Ситуация вызывает опасения не столько суммой ущерба, сколько самим фактом вандализма. Выходит, что у подростков нет воспитания и понимания что такое хорошо, а что такое плохо, если они позволяют себе такое, - резюмируют в мэрии Ельца.
8 557
#вандализм #благоустройство

Комментарии (8)

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паша

2 минуты назад
Фобос, если бы не "тетки" - россия жила бы на уровне самых отсталых стран африки. на женщинах в россии держится самое важное - управление скудным семейным бюджетом
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!

4 минуты назад
Достоверно известно их подстрекает бывший мэр Соковых.
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паша

5 минут назад
вероятно их родителей ничего кроме алкоголя не интересует - это объясняет почему у них нет никакого воспитания.
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11111

6 минут назад
Да, вандализм принял уже угрожающий характер. Ломают все подряд. Только не очень их ловят и привлекают к ответственности. Особенно возле стадиона Металлург урны все поломали. Полиция занимается отловом пьяных возле магазинов, да гостей из ближнего зарубежья.
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Определитесь уже

7 минут назад
Подросток это как бы от 12 до 17 лет ну а дальше молодежь до 30.
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Фобос

10 минут назад
пардон , пару СПЕЦНАЗОВЦЕВ !
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Фобос

11 минут назад
НЕобходимо взять пару СПЕЦНАЗАВЦЕВ прошедших горячие точки и провести в каждом классе Ельца , УРОКИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ Ценностей ! Тётки - училки , тётки из милиции , тётки-депутаты , тётки - ОМБУДСМЕНЫ , для них не АВТОРИТЕТ !
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Брюс

12 минут назад
Родители видими тоже не далекие в воспитании детей, пусть ответят перед обществом и поработают во славу города нашего в месте со своими недоумками.
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