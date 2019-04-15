Происшествия
56 минут назад
Неудачная попытка грабежа обойдется пенсионеру в 8 000 рублей
Мужчина хотел сбежать с водкой и колбасой.
Тербунский районный суд рассмотрел уголовное дело о преступлении, совершенном в селе Долгоруково. Там пытались ограбить магазин. В преступлении обвинили безработного пенсионера.
Попытка грабежа была совершена днем 20 декабря 2018 года. Злоумышленник хотел поживиться товарами из магазина на улице Терешковой. Мужчина выбрал бутылку водки, банку пива и 880 грамм элитной колбасы. Сотрудники магазина заметили злоумышленника и попросили мужчину оплатить товары или вернуть их. Грабитель решил сбежать, но его задержали. Сумму ущерба оценили 1 100 рублей. Мужчина не стал отрицать своей вины.
Суд признал пенсионера виновным в попытке грабежа и выписал ему штраф в 8 000 рублей.
Попытка грабежа была совершена днем 20 декабря 2018 года. Злоумышленник хотел поживиться товарами из магазина на улице Терешковой. Мужчина выбрал бутылку водки, банку пива и 880 грамм элитной колбасы. Сотрудники магазина заметили злоумышленника и попросили мужчину оплатить товары или вернуть их. Грабитель решил сбежать, но его задержали. Сумму ущерба оценили 1 100 рублей. Мужчина не стал отрицать своей вины.
Суд признал пенсионера виновным в попытке грабежа и выписал ему штраф в 8 000 рублей.
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