Происшествия

56 минут назад

Неудачная попытка грабежа обойдется пенсионеру в 8 000 рублей

4 688
#грабеж #магазин
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Неудачная попытка грабежа обойдется пенсионеру в 8 000 рублей

Мужчина хотел сбежать с водкой и колбасой.

Тербунский районный суд рассмотрел уголовное дело о преступлении, совершенном в селе Долгоруково. Там пытались ограбить магазин. В преступлении обвинили безработного пенсионера.

Попытка грабежа была совершена днем 20 декабря 2018 года. Злоумышленник хотел поживиться товарами из магазина на улице Терешковой. Мужчина выбрал бутылку водки, банку пива и 880 грамм элитной колбасы. Сотрудники магазина заметили злоумышленника и попросили мужчину оплатить товары или вернуть их. Грабитель решил сбежать, но его задержали. Сумму ущерба оценили 1 100 рублей. Мужчина не стал отрицать своей вины.

Суд признал пенсионера виновным в попытке грабежа и выписал ему штраф в 8 000 рублей.
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#грабеж #магазин
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Комментарии (4)

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Это

1 минуту назад
новое ,безработный пенсионер - грабитель!
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прикол

4 минуты назад
статья грабёж - не меньше, очень опасный грабитель, а сколько обошлась бы удачная попытка"грабежа"? ( Это вопрос автору заголовка)
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Я

11 минут назад
Безработный пенсионер это как?
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Безработный

15 минут назад
пенсионер
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