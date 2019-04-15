Общество

сегодня, 09:20

Липчанка выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?»

7 1656
#знатоки #вопрос #игра
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Липчанка выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?»

Автор вопроса получит 70 000 рублей.

Липчанка Мария Павлова задала знатокам интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» вопрос и выиграла 70 000 рублей. Команда Андрея Козлова не смогла дать правильный ответ на вопрос Марии в третьей игре весенней серии.

Мария предложила знатокам ответить на вопрос, что за статистика вероятности выживаемости перед ними на экране.

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В течение минуты команда Андрея Козлова сошлась во мнении, что график относится к безопасности пассажиров плацкартного вагона в случае железнодорожной катастрофы. Именно этот ответ дал Михаил Мун. Он оказался неверен. График относится к «живучести» фигур на шахматном поле.

Липчанка выиграла 70 000 рублей. Добавим, что команда Андрея Козлова проиграла со счетом 3:6.

Фото: Первый канал
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#знатоки #вопрос #игра
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Комментарии (7)

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Вадя

20 минут назад
Уваркина не тупая.Она хороший бизнесвуман но не хозяйственник.Поэтому есть деньги теперь во власть пора.
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Артём

24 минуты назад
Это неделю назад было, а написали только сейчас?
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Однако

39 минут назад
Классный вопрос!
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Любовь

50 минут назад
блин это было неделю назад
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Сухов

сегодня, 09:31
Муха, потому что связи есть! ;)
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Муха

сегодня, 09:31
Есть же умные люди у нас. Так какого же рожна на руководящие должности ставят тупых кобыл и быдлятину уваркину????
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Липецк

сегодня, 09:25
Поздравляем!
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