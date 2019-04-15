Липчанка выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?»

Автор вопроса получит 70 000 рублей.

Липчанка Мария Павлова задала знатокам интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» вопрос и выиграла 70 000 рублей. Команда Андрея Козлова не смогла дать правильный ответ на вопрос Марии в третьей игре весенней серии.Мария предложила знатокам ответить на вопрос, что за статистика вероятности выживаемости перед ними на экране.В течение минуты команда Андрея Козлова сошлась во мнении, что график относится к безопасности пассажиров плацкартного вагона в случае железнодорожной катастрофы. Именно этот ответ дал Михаил Мун. Он оказался неверен. График относится к «живучести» фигур на шахматном поле.Липчанка выиграла 70 000 рублей. Добавим, что команда Андрея Козлова проиграла со счетом 3:6.Фото: Первый канал