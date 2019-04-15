Шикарные красотки в бикини показали себя в Липецке

Порция мотивации из Instagram.

Накануне в городском дворце молодежи «Октябрь» состоялся кубок региона по фитнес-бикини. Девушки в шикарной физической форме показали работу над своим телом и выступили в бикини. Участницы и зрители активно отзываются о соревнованиях через социальные сети. И, конечно, дополняют впечатления фотографиями. Мало кого они могут оставить равнодушными: для кого-то эти снимки – мотивация работать над собой, для кого-то – любование русскими красавицами.