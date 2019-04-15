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24 минуты назад
Алла Пугачева отмечает 70-летие
Примадонна готовится к концерту.
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей, сообщает ИА REGNUM.
Титул «певицы номер один» Алла Борисовна удерживает до сих пор и не сходит с обложек журналов. Сегодня она по-прежнему помогает молодым артистам, снимается в самых модных клипах. Поклонники следят за всем, что происходит в семье примадонны благодаря личной странице ее супруга Максима Галкина. Алла Пугачева уже 10 лет не ведет концертную деятельность, но готова появиться на сцене – с новыми песнями. Шоу запланировано на эту неделю.
Алла Пугачёва прославилась в середине 1970-х — благодаря хиту "Арлекино", напоминает «Первый канал». Песню болгарина Эмила Димитрова певица исполнила на конкурсе в той же Болгарии — но с русским текстом и новой аранжировкой. Успех был оглушительным, и началась головокружительная сольная карьера.Но к тому времени она отработала на сцене уже десяток лет: записи для радио, выступление в детской передаче "Будильник", бесконечные гастроли и концерты в провинции.
За свою почти 45-летнюю активную творческую карьеру певица испробовала все — она исполняла классические эстрадные номера за авторством Раймонда Паулса, пела почти авангард в фильме «Выше радуги», поражала всех арт-роковыми композициями в конце 70-х, полюбилась телезрителям романсами в «Иронии судьбы» и даже примеряла на себя образ западной рок-певицы в 80-х. Каждая ее ипостась неизменно пользовалась всенародной любовью, отмечает «Газета.ру».
Титул «певицы номер один» Алла Борисовна удерживает до сих пор и не сходит с обложек журналов. Сегодня она по-прежнему помогает молодым артистам, снимается в самых модных клипах. Поклонники следят за всем, что происходит в семье примадонны благодаря личной странице ее супруга Максима Галкина. Алла Пугачева уже 10 лет не ведет концертную деятельность, но готова появиться на сцене – с новыми песнями. Шоу запланировано на эту неделю.
Алла Пугачёва прославилась в середине 1970-х — благодаря хиту "Арлекино", напоминает «Первый канал». Песню болгарина Эмила Димитрова певица исполнила на конкурсе в той же Болгарии — но с русским текстом и новой аранжировкой. Успех был оглушительным, и началась головокружительная сольная карьера.Но к тому времени она отработала на сцене уже десяток лет: записи для радио, выступление в детской передаче "Будильник", бесконечные гастроли и концерты в провинции.
За свою почти 45-летнюю активную творческую карьеру певица испробовала все — она исполняла классические эстрадные номера за авторством Раймонда Паулса, пела почти авангард в фильме «Выше радуги», поражала всех арт-роковыми композициями в конце 70-х, полюбилась телезрителям романсами в «Иронии судьбы» и даже примеряла на себя образ западной рок-певицы в 80-х. Каждая ее ипостась неизменно пользовалась всенародной любовью, отмечает «Газета.ру».