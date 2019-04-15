Происшествия

32 минуты назад

50-летний житель Грязей погиб от огнестрельного ранения

2 932
#самоубийство
50-летний житель Грязей погиб от огнестрельного ранения

Выстрел был произведен из переделанного пневматического пистолета.

В Грязях 14 апреля нашли тело 50-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Выстрел был произведен из пневматического пистолета МР-53 переделанного под стрельбу мелкокалиберными патронами.

Проверку обстоятельств гибели грязинца ведет Следственное управление СК РФ по Липецкой области. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.



2 932
#самоубийство

Комментарии (3)

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31 секунду назад
Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать---- http://gg.gg/msblog
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гость

5 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, к чему твой высер?
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НЕ ПАТРИОТ

11 минут назад
... На Европу киваем, там хорошо, но много самоубийств... А у нас?
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