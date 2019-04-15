Происшествия
32 минуты назад
50-летний житель Грязей погиб от огнестрельного ранения
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Выстрел был произведен из переделанного пневматического пистолета.
В Грязях 14 апреля нашли тело 50-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Выстрел был произведен из пневматического пистолета МР-53 переделанного под стрельбу мелкокалиберными патронами.
Проверку обстоятельств гибели грязинца ведет Следственное управление СК РФ по Липецкой области. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.
Проверку обстоятельств гибели грязинца ведет Следственное управление СК РФ по Липецкой области. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.
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