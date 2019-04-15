50-летний житель Грязей погиб от огнестрельного ранения

Выстрел был произведен из переделанного пневматического пистолета.

В Грязях 14 апреля нашли тело 50-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Выстрел был произведен из пневматического пистолета МР-53 переделанного под стрельбу мелкокалиберными патронами.



Проверку обстоятельств гибели грязинца ведет Следственное управление СК РФ по Липецкой области. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.







