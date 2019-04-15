Общество

49 минут назад

В Липецкой области отключают аналоговое телевидение

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#цифра #аналог
В Липецкой области отключают аналоговое телевидение

Регион попал во вторую волну внедрения «цифры».

В 20 регионах России в понедельник, 15 апреля, состоялся переход с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое, сообщает РИА Новости. В их числе – Липецкая область.

Во вторую волну также вошли Москва и Подмосковье, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чувашия, Ставрополье, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области. Переход на "цифру" происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Отключение аналогового телевизионного вещания в РФ будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года.

В число бесплатных каналов, которые будут доступны в цифровом формате, входят «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Россия 24», «Карусель», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр» и ОТР. Их переход обойдется бюджету в 7,1 млрд рублей. Остальные бесплатные каналы — СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», РЕН ТВ, «Звезда», «Муз ТВ», «Мир» и «Спас» — заплатят РТРС по 1,3 млрд рублей каждый, уточняет РБК.

GOROD48 ранее рассказывал о тонкостях перехода на цифровое вещание в Липецкой области.
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#цифра #аналог

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