Происшествия
сегодня, 18:44
«Мне только до заправки доехать»
В группе «ЧП48. Липецк. Новости» опубликовано видео, на котором запечатлена ситуация похожая на кражу бензина.
В свое оправдание человек, подозреваемый оператором в сливе бензина с чужой машины, говорит, что ему «только до заправки доехать».
Стали ли обращаться авторы видео в полицию – неизвестно.
В свое оправдание человек, подозреваемый оператором в сливе бензина с чужой машины, говорит, что ему «только до заправки доехать».
Стали ли обращаться авторы видео в полицию – неизвестно.
Андрей
Сельдерей не растет на Елецком.
Эгоист
Да уж
"Маленький"
В мире животных
Эгоист
Так то