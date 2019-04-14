Происшествия

сегодня, 18:44

«Мне только до заправки доехать»

8 1722
#бензин
2
«Мне только до заправки доехать»
В группе «ЧП48. Липецк. Новости» опубликовано видео, на котором запечатлена ситуация похожая на кражу бензина.

В свое оправдание человек, подозреваемый оператором в сливе бензина с чужой машины, говорит, что ему «только до заправки доехать».

Стали ли обращаться авторы видео в полицию – неизвестно.

8 1722
#бензин
2

Комментарии (8)

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Андрей

1 минуту назад
Нормальный человек всегда спросит а без спроса воровство.
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Сельдерей не растет на Елецком.

12 минут назад
Да по любому этот гопарь с Елецкого.
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Эгоист

22 минуты назад
Я -- эгоист.
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Да уж

35 минут назад
Ситуация похожая на кражу бензина-так и сливают в наглую средь бела дня,воровство в прямом эфире.
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"Маленький"

41 минуту назад
Эгоист, ты кто?
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В мире животных

44 минуты назад
Торчок обыкновенный.
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Эгоист

50 минут назад
Завтра залезу в кассу супермаркета со словами " Мне только до зарплаты дотянуть".
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Так то

51 минуту назад
Типичный наркоман,ломать на месте надо было руки.
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