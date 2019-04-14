«Мне только до заправки доехать»

В группе «ЧП48. Липецк. Новости» опубликовано видео, на котором запечатлена ситуация похожая на кражу бензина.



В свое оправдание человек, подозреваемый оператором в сливе бензина с чужой машины, говорит, что ему «только до заправки доехать».



Стали ли обращаться авторы видео в полицию – неизвестно.



