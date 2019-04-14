За 2 часа до закрытия участков явка на выборах в Липецкой области - 8,96%

По данным на 18.00 явка на дополнительных выборах - 8,96%

На 18 часов явка на дополнительных выборах депутата Липецкого облсовета по одномандатному избирательному округу № 10 и депутатов Усманского горсовета по избирательным округам №№ 4, 7 составила 8,96% от общего количества избирателей, обладающих правом голоса. Свой выбор сделали 3946 человек. При этом досрочно проголосовали 60 граждан (0,14 %).



Явка в Липецке - 8,54% (3475 избирателей), в Усмани - 14,09% (471 избиратель): округ № 4 – 12,93 % (293), округ № 7 – 16,53% (178), сообщили GOROD48 в областной избирательной комиссии.



В Липецке за кресло депутата областного Совета борются пять кандидатов. Это 49-летний бизнесмен Александр Атаманенко - КПРФ, 38-летний юрист Кирилл Пастухов - «Справедливая Россия», 48-летний директор управляющий компании Юрий Костин - «Единая Россия», 32-летний инженер Александр Муравлев — ЛДПР и 53-летний безработный Вадим Трофимов - «Коммунистическая партия Коммунисты России».



В Усмани на два места в городском Совете шесть претендентов. По 4-му избирательному округу баллотируются 54-летняя пенсионерка Ирина Вершинина (КПРФ), 46-летняя заведующая детсадом Татьяна Глушкова («Единая Россия») и 45-летняя безработная Светлана Коробкина (ЛДПР). Избиратели 7-го округа выберут депутата среди 31-летнего охранника Павла Рыжкова (ЛДПР), 42-летней методистки информационного центра Татьяны Федорчук («Справедливая Россия») и 30-летней секретаря школы Алены Щербаковой («Единая Россия»).



Голосование проходит с помощью КОИБ - электронных комплексов обработки бюллетеней голосования. Избирательные участки закроются в 20:00. Результаты выборов позже огласит избирком Липецкой области.



