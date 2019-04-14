Происшествия
31 минуту назад
Жители двора, где чуть не случилась трагедия, снова бьют тревогу
Год назад дерево рухнуло на детскую площадку. Огромная ветвь сломанного дерева снова создает опасную ситуацию
В апреле прошлого года GOROD48 рассказывал об инциденте во дворе дома №35 на ул. Папина. Там сломанное дерево упало на детскую площадку. Трагедия не случилась тогда по счастливой случайности. И вот новое сообщение от жителей того же двора.
"Добрый вечер! Помогите пожалуйста , в прошлом году в нашем дворе (Папина 35) часть дерева упало на коляску с ребенком, сейчас ситуация повторяется, огромная ветка свалилась (висит над землей только за счет куска коры). Во дворе постоянно бегают дети, висящая ветка представляет большую опасность, ООО "Липецкая Управляющая Компания" не реагирует на просьбы жильцов убрать ветку...", сообщают читатели.
"Добрый вечер! Помогите пожалуйста , в прошлом году в нашем дворе (Папина 35) часть дерева упало на коляску с ребенком, сейчас ситуация повторяется, огромная ветка свалилась (висит над землей только за счет куска коры). Во дворе постоянно бегают дети, висящая ветка представляет большую опасность, ООО "Липецкая Управляющая Компания" не реагирует на просьбы жильцов убрать ветку...", сообщают читатели.
Жители