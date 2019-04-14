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Умер автор русского стиля рукопашного боя Алексей Кадочников
В советское время он занимался исследованиями в системе Минобороны СССР
Алексей Кадочников, занимавшийся научными исследованиями в военной сфере и создавший собственный стиль рукопашного боя, умер после продолжительной болезни в Краснодаре на 84-м году жизни, сообщил ТАСС в воскресенье коллега Кадочникова Олег Занозин.
"Он умер. У него была продолжительная, тяжелая болезнь - болел около двух с половиной лет. Он жил в Краснодаре", - рассказал Занозин.
Занозин напомнил, что Кадочников собирал свой стиль "по крупицам", сформулировал его научное обоснование, публиковал книги и методические пособия по рукопашному бою и выживанию.
Кадочников был почетным гражданином Краснодара. С 1962 года он занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур страны и офицерских кадров в военных училищах города Краснодара и войсковых частях Краснодарского гарнизона.
Кадочников родился в 1935 году в Одессе в семье военного летчика. В советское время занимался исследованиями в системе Минобороны СССР, преподавал в военном училище, разработал собственную школу боя - русский стиль боевого искусства, который в частности предполагает бой с оружием, обезоруживание противника, сообщает ТАСС.
"Он умер. У него была продолжительная, тяжелая болезнь - болел около двух с половиной лет. Он жил в Краснодаре", - рассказал Занозин.
Занозин напомнил, что Кадочников собирал свой стиль "по крупицам", сформулировал его научное обоснование, публиковал книги и методические пособия по рукопашному бою и выживанию.
Кадочников был почетным гражданином Краснодара. С 1962 года он занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур страны и офицерских кадров в военных училищах города Краснодара и войсковых частях Краснодарского гарнизона.
Кадочников родился в 1935 году в Одессе в семье военного летчика. В советское время занимался исследованиями в системе Минобороны СССР, преподавал в военном училище, разработал собственную школу боя - русский стиль боевого искусства, который в частности предполагает бой с оружием, обезоруживание противника, сообщает ТАСС.