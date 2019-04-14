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За последние три дня жертвами мошенников стали четыре жителя Липецкой области.

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#мошенничество
За последние три дня жертвами мошенников стали четыре жителя Липецкой области.

Липчане все также остаются наивными и доверчивыми

Так, 11 апреля 73-летнему липецкому пенсионеру позвонили неизвестные. Они представились работниками службы безопасности банка и сообщили, что его банковская карта заблокирована. Узнав все необходимые данные от мужчины, они сняли с его счета около 45 тысяч рублей. 

По той же схеме мошенники сняли средства с карты 77-летней жительницы Грязинского района и 42-летнего жительницы Ельца. Они лишились 20 и 35 тысяч рублей соответственно. 

А вот 34-летняя липчанка попалась на уловку мошенников из социальных сетей. У ее знакомого взломали страницу. После этого от него пришло сообщение, что ему срочно нужна финансовая помощь. И она «помогла». Перечислила злоумышленникам восемь тысяч рублей, даже не позвонив товарищу. 

Полиция в очередной раз просит быть липчан бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Детей и внуков правоохранительные органы просят провести ликбез с из престарелыми родственниками.
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#мошенничество

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