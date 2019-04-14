Происшествия
20 минут назад
Полиция задержала «бедных родственников» обманывавших липчан
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Жертвами телефонных мошенников стали жители трех регионов
В Волгограде задержаны подозреваемые в совершении серии мошенничеств на территории нескольких регионов России.
По версии оперативников, трое волгоградцев в возрасте от 31-го до 33-х лет организовали противоправную схему обмана граждан.
Подозреваемые обзванивали абонентов сотовой связи преимущественно Вологодской, Костромской и Липецкой областей. Злоумышленники представлялись их родственниками либо знакомыми и под различными предлогами просили перечислить им деньги в долг.
Потерпевшие переводили денежные средства в сумме от 20 до 30 тысяч рублей, и после этого подозреваемые меняли сим-карты.
Все трое были задержаны накануне в Дзержинском районе Волгограда при поддержке бойцов Росгвардии после обналичивания денежных средств, поступивших от одного из потерпевших.
В ходе обыска по местам их жительства полицейские изъяли банковские карты, сотовые телефоны, сим-карты и другие доказательства их противоправной деятельности.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время оперативники располагают информацией о причастности задержанных к совершению как минимум 50 преступлений. Точное количество потерпевших и сумма причиненного им ущерба будут установлены в ходе следствия, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По версии оперативников, трое волгоградцев в возрасте от 31-го до 33-х лет организовали противоправную схему обмана граждан.
Подозреваемые обзванивали абонентов сотовой связи преимущественно Вологодской, Костромской и Липецкой областей. Злоумышленники представлялись их родственниками либо знакомыми и под различными предлогами просили перечислить им деньги в долг.
Потерпевшие переводили денежные средства в сумме от 20 до 30 тысяч рублей, и после этого подозреваемые меняли сим-карты.
Все трое были задержаны накануне в Дзержинском районе Волгограда при поддержке бойцов Росгвардии после обналичивания денежных средств, поступивших от одного из потерпевших.
В ходе обыска по местам их жительства полицейские изъяли банковские карты, сотовые телефоны, сим-карты и другие доказательства их противоправной деятельности.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время оперативники располагают информацией о причастности задержанных к совершению как минимум 50 преступлений. Точное количество потерпевших и сумма причиненного им ущерба будут установлены в ходе следствия, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
1 388
Эгоист