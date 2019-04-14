Происшествия

20 минут назад

Полиция задержала «бедных родственников» обманывавших липчан

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#мошенничество
Полиция задержала «бедных родственников» обманывавших липчан

Жертвами телефонных мошенников стали жители трех регионов 

В Волгограде задержаны подозреваемые в совершении серии мошенничеств на территории нескольких регионов России.
По версии оперативников, трое волгоградцев в возрасте от 31-го до 33-х лет организовали противоправную схему обмана граждан.

Подозреваемые обзванивали абонентов сотовой связи преимущественно Вологодской, Костромской и Липецкой областей. Злоумышленники представлялись их родственниками либо знакомыми и под различными предлогами просили перечислить им деньги в долг.

Потерпевшие переводили денежные средства в сумме от 20 до 30 тысяч рублей, и после этого подозреваемые меняли сим-карты.

Все трое были задержаны накануне в Дзержинском районе Волгограда при поддержке бойцов Росгвардии после обналичивания денежных средств, поступивших от одного из потерпевших.

В ходе обыска по местам их жительства полицейские изъяли банковские карты, сотовые телефоны, сим-карты и другие доказательства их противоправной деятельности.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время оперативники располагают информацией о причастности задержанных к совершению как минимум 50 преступлений. Точное количество потерпевших и сумма причиненного им ущерба будут установлены в ходе следствия, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

1 388
#мошенничество

Комментарии (1)

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Эгоист

7 минут назад
" Пока живут на свете дураки, обманом жить, нам, стало быть, с руки" к/ф " Приключения Буратино"
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