Полиция задержала «бедных родственников» обманывавших липчан

Жертвами телефонных мошенников стали жители трех регионов

В Волгограде задержаны подозреваемые в совершении серии мошенничеств на территории нескольких регионов России.

По версии оперативников, трое волгоградцев в возрасте от 31-го до 33-х лет организовали противоправную схему обмана граждан.



Подозреваемые обзванивали абонентов сотовой связи преимущественно Вологодской, Костромской и Липецкой областей. Злоумышленники представлялись их родственниками либо знакомыми и под различными предлогами просили перечислить им деньги в долг.



Потерпевшие переводили денежные средства в сумме от 20 до 30 тысяч рублей, и после этого подозреваемые меняли сим-карты.



Все трое были задержаны накануне в Дзержинском районе Волгограда при поддержке бойцов Росгвардии после обналичивания денежных средств, поступивших от одного из потерпевших.



В ходе обыска по местам их жительства полицейские изъяли банковские карты, сотовые телефоны, сим-карты и другие доказательства их противоправной деятельности.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



В настоящее время оперативники располагают информацией о причастности задержанных к совершению как минимум 50 преступлений. Точное количество потерпевших и сумма причиненного им ущерба будут установлены в ходе следствия, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.



