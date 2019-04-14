К полудню явка на выборах в Липецке и Усмани - небольшая

Явка избирателей на участки на 12.00 – 3,41 %

На 12 часов явка на дополнительных выборах депутата Липецкого облсовета по одномандатному избирательному округу № 10 и депутатов Усманского горсовета по избирательным округам №№ 4, 7 составила 3,41% от общего количества избирателей, обладающих правом голоса. Свой выбор сделали 1501 человек. При этом досрочно проголосовали 60 граждан (0,14 %).



Явка в Липецке - 3,30% (1343 избирателя), в Усмани - 4,73% (158 избирателей): округ № 4 – 3,53 % (80), округ № 7 – 7,24% (78), сообщили GOROD48 в областной избирательной комиссии.



В Липецке за кресло депутата областного Совета борются пять кандидатов. Это 49-летний бизнесмен Александр Атаманенко - КПРФ, 38-летний юрист Кирилл Пастухов - «Справедливая Россия», 48-летний директор управляющий компании Юрий Костин - «Единая Россия», 32-летний инженер Александр Муравлев — ЛДПР и 53-летний безработный Вадим Трофимов - «Коммунистическая партия Коммунисты России».



В Усмани на два места в городском Совете шесть претендентов. По 4-му избирательному округу баллотируются 54-летняя пенсионерка Ирина Вершинина (КПРФ), 46-летняя заведующая детсадом Татьяна Глушкова («Единая Россия») и 45-летняя безработная Светлана Коробкина (ЛДПР). Избиратели 7-го округа выберут депутата среди 31-летнего охранника Павла Рыжкова (ЛДПР), 42-летней методистки информационного центра Татьяны Федорчук («Справедливая Россия») и 30-летней секретаря школы Алены Щербаковой («Единая Россия»).



Голосование проходит с помощью КОИБ - электронных комплексов обработки бюллетеней голосования. Избирательные участки закроются в 20:00. Результаты выборов позже огласит избирком Липецкой области.



