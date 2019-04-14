В России

52 минуты назад

Виталия Милонова избили в Санкт-Петербурге

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#Милонов #нападение

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. 

Как сообщает Лента.ру, конфликт возник между депутатом и сотрудниками спецстоянки для эвакуированных автомобилей. По словам Милонова, старший администратор несколько раз ударил его, после чего политик принял решение обратиться в полицию.

При этом сотрудники стоянки утверждают, что депутат пришел туда вместе со своим другом, и они намеревались забрать его автомобиль Opel Corsa. Однако у владельца машины при себе не было удостоверения личности, в связи с чем в выдаче авто было отказано.

Администратор, Иван Безменников, говорит, не бил депутата. Милонов ломился в дверь администраторской, а она автоматическая, с доводчиком, и его прищемило.
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#Милонов #нападение

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