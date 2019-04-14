Общество

сегодня, 11:54

Верующие липчане снова собираются выступить против «электронного концлагеря»

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#молитвенное стояние
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Верующие липчане снова собираются выступить против «электронного концлагеря»

Молитвенное стояние ожидается на Соборной площади

2 апреля липецкие верующие уже провели молитвенное стояние у источника Святителя Николая, что рядом с Городищем.

Группа православных, таким образом, выражает протест введения в России биометрических паспортов, в которые, кроме основных данных вносится  в специальный чип данные медицинского полиса, СНИЛС, водительских прав, отпечатки пальцев, снимок радужной оболочки глаз.

Следующая акция – молитвенное стояние на пл. Соборной и крестный ход намечены на 21 апреля

Как сообщают организаторы, соответствующее уведомление подано в мэрию.

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#молитвенное стояние
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Комментарии (7)

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Вот

8 минут назад
уж правда - дальше носа не видят,и не хотят! Пенсионная реформа,тарифы жкх,цены на горючее и прочая дрянь,которая напрямую влияют на нашу жизнь - ИМ не по чем! Идите в леса,живут же отшельники -снилс не нужен,загран тоже ни к чему...Сколько же угрюмых мракобесов в этой стране((
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Гость

33 минуты назад
Больше занять себя нечем? Бред полнейший! Не поднимайте на бунт народ. Идите лучше больным, убогим и сиротам помогайте. Душе спасение и Богу во славу.
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Эгоист

41 минуту назад
Кому и зачем нужны эти нововведения с хитросплетениями, мне так уж точно нет, вполне устраивает обычный паспорт.
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мизантроп

42 минуты назад
А чем биометрическая идентификация для этих граждан хуже обычной? Или они все живут по поддельным паспортам?может у них вообще нет никаких документов, инн и снилса, пенсий и зарплат они не получают?
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Стояние

46 минут назад
Очередное мракобесие
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гриша

сегодня, 12:04
интересно, по благословению какого Епископа,они это проводят? Или каноны не для них написаны?
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it логика

сегодня, 12:01
Да всё нормально. Но если такой слепок данных продадут, или украдут. То человек его больше не заменит, и с поддельного глаза можно будет всегда снимать деньги.
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