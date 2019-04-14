Общество
сегодня, 11:54
Верующие липчане снова собираются выступить против «электронного концлагеря»
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Молитвенное стояние ожидается на Соборной площади
2 апреля липецкие верующие уже провели молитвенное стояние у источника Святителя Николая, что рядом с Городищем.
Группа православных, таким образом, выражает протест введения в России биометрических паспортов, в которые, кроме основных данных вносится в специальный чип данные медицинского полиса, СНИЛС, водительских прав, отпечатки пальцев, снимок радужной оболочки глаз.
Следующая акция – молитвенное стояние на пл. Соборной и крестный ход намечены на 21 апреля
Как сообщают организаторы, соответствующее уведомление подано в мэрию.
Группа православных, таким образом, выражает протест введения в России биометрических паспортов, в которые, кроме основных данных вносится в специальный чип данные медицинского полиса, СНИЛС, водительских прав, отпечатки пальцев, снимок радужной оболочки глаз.
Следующая акция – молитвенное стояние на пл. Соборной и крестный ход намечены на 21 апреля
Как сообщают организаторы, соответствующее уведомление подано в мэрию.
7 476
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