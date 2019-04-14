Верующие липчане снова собираются выступить против «электронного концлагеря»

Молитвенное стояние ожидается на Соборной площади

2 апреля липецкие верующие уже провели молитвенное стояние у источника Святителя Николая, что рядом с Городищем.



Группа православных, таким образом, выражает протест введения в России биометрических паспортов, в которые, кроме основных данных вносится в специальный чип данные медицинского полиса, СНИЛС, водительских прав, отпечатки пальцев, снимок радужной оболочки глаз.



Следующая акция – молитвенное стояние на пл. Соборной и крестный ход намечены на 21 апреля



Как сообщают организаторы, соответствующее уведомление подано в мэрию.



