сегодня, 09:53
Липецкий бард выступил в Луганске
Творческая встреча барда, поэта и прозаика из Липецка Игоря Ждамирова с творческой интеллигенцией Луганска прошла в Молодежном интеграционном центре
Как сообщает Луганский информационный центр, музыкант исполнил песни о мире, любви, войне и дружбе, в том числе те, которые родились у него во время посещения Республики в 2014 году, когда он привозил гуманитарную помощь от жителей Ельца.
- В 2014 году, когда все началось, у меня горе было – похороны, поэтому я сразу не смог приехать. Приехал в начале сентября. Я когда в Афгане воевал, очень ощутил поддержку, когда к нам (Иосиф) Кобзон приезжал и другие артисты. Я тогда писал (командиру бригады "Призрак" Алексею) Мозговому, что тоже хотел бы попеть, свой вклад внести. Взяли картошки, мешков, может, пятнадцать, несколько ящиков тушенки – и поехали, - рассказал он.
- Более двух недель я давал совместные концерты с ансамблем казачьей песни "Братина", в том числе и на передовой. Именно после пребывания на передовой линии в бригаде "Призрак" и в казачьем батальоне Павла Дремова родились две уже известные песни: "На краю необъятной России" и "Письмо ополченца родному врагу". Мне тогда это так Афганистан напомнило – что опять русские стоят, русские держатся, сердцами накрыли мирных жителей… Поэт в России – больше, чем поэт, и я подумал: "А если Русский мир здесь гибнет, а нам всем некогда, у каждого свои оправдания?" А у меня дети уже взрослые и во мне никто там (в России) смертельно не нуждается, и если со мной что случится – от горя никто не умрет. И я решил остаться, и остался еще на полтора месяца", - вспоминает музыкант.
"Я не снайпер, не военный, я "никто с гитарой", но бегал, в блиндажи с ними прыгал, трясся от страха, на блокпосту несколько раз стоял – говорили, постоишь? Да, конечно. Выйдешь? Выйду. Я Мозговому говорил: "Алексей Борисович, дайте мне автомат, и я по всем передовым поеду". А он отвечал: "Зачем тебе автомат, у меня здесь все есть – и танки, и гаубицы, у меня такого "оружия" нет". И я ездил с гитарой. Тогда я увидел, как гитара помогает, как она лица осветляет, морщины разглаживает… К тому же людям было приятно, что к ним люди потянулись из России. Люди видели – ну, что мы привезли? Свои гитарки, да себя под снаряды… В то время, как другие наоборот убежали. Родились, выросли здесь – и пулей вылетели из Донбасса", - добавил поэт.
Сейчас у автора-исполнителя уже около 15 песен, написанных о Донбассе. Также он заканчивает писать книгу воспоминаний о посещении Луганска в 2014 году, которая называется "Доживая бессмертие".
- Там я пишу только правду, только то, что видел, слышал, к чему прикоснулся. Я вот описываю все: как картошку над костром чистили, какие разговоры вели, кто после войны каких пчел мечтал завести, кто там рыбу запрудить, кто-то яблочный сад посадить – все мечтали дожить до конца. Это же красиво, узнать, а о чем там солдаты над ведром картошки судачили во время обстрелов? А ведь многие, да все, планировали счастливую мирную жизнь! И как я счастлив, что я нашел в себе силы приехать и побыть с ребятами в то время, - подчеркнул певец.
Фото: lug-info.com
Мотя
Тук
Эгоист