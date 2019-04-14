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Президента Эстонии заставили заговорить на русском 72 тонны кильки
Из Таллина изгоняли даже украинцев, чтобы не слышать ненавистной речи
Как пишет vegchel.ru у лидера Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме, похоже, весеннее обострение. Судя по его словам, трудовая миграция русскоязычных украинцев на берега Балтийского моря угрожает национальной безопасности и бизнесу его страны. При этом он назвал трудовых мигрантов беженцами, а ведь это две разные вещи. Из «незалежной» люди едут, чтобы работать. А попробуй заставить трудиться беженца с Ближнего Востока — он тут же подаст на тебя в Европейский суд за эксплуатацию человека. Хочется посоветовать господину Хельме, чтобы он радовался работящим славянам. Вот что он запоет вместе со своими соотечественниками, когда Евросоюз запихнет «по разнарядке» в маленькую Эстонию тысячи настоящих беженцев с Ближнего Востока, — одному Богу известно.
Другая болезнь (по всей видимости, амнезия) у президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая еще два с половиной года назад обещала говорить с русскими на их языке. «Мы все является жителями Эстонии, и я не собираюсь делать какой-то принципиальной разницы при общении с жителями Ида-Вирумаа, Сааремаа или Вырумаа, — заявила журналистам 3 октября 2016 года свежеизбранная глава Эстонии. — Единственное — при личном общении с людьми, чей родной язык отличается от моего родного, я постараюсь говорить на их языке, разумеется, если я буду владеть этим языком».
Госпожа Кальюлайд забыла упомянуть при этом о том, что буквально за 4 дня до ее заявления в Эстонии окончательно прикрыли русскоязычные газеты «День за днем» и «Postimees на русском языке». Председатель правления эстонского издательского дома Postimees Grupp Пеэп Кала мотивировал это решение тем, что «такие издания в Эстонии стремительно теряют читателей и рекламодателей». И призвал всех читать новости на русском языке в интернете. Наглая ложь! Русскоязычные издания пользуются в Прибалтике огромным интересом. Конечно, ловкий политический, но никак не маркетинговый ход со временем сделает свое дело: таким решением власти Эстонии отрежут от прессы на родном языке еще один довольно большой контингент русскоязычного населения. И это грустно.
А что же президент Эстонии? Да ничего! Чхать она хотела на свои обещания: мало ли чего она говорила до инаугурации. Тем более, что время-то прошло, все забылось и быльем поросло. И вот госпожа Керсти Кальюлайд уже вовсю выступает за полную дерусификацию эстонских школ. Об этом она заявила в своей речи на праздновании 101 годовщины независимости Эстонии, забывая, правда, что эту независимость дали республике именно русские — сразу после революции. «Есть расхождения в том, как достигнуть желаемого, но большинство наших партий хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке», — подчеркнула Кальюлайд.
Стоит заметить, что «говорить с русскими на их языке» — это значит, «не передергивать» и не оперировать понятиями, вырванными из контекста. Дескать, язык — это одно, а «независимость и культура» — другое. Для того, чтобы говорить с любым человеком или обществом на его языке, требуется, прежде всего, уважать носителя этого языка, в частности, русского, а не просто произносить русские слова! Тем более, госпожа Кальюлайд сама призналась в том, что слабо владеет русским языком. Ну, так относитесь тогда к нему более уважительно. Ведь слова словами, а дела — делами.
А ведь получается, что даже слова у президента Эстонии расходятся: вчера она говорила одно, сегодня — другое. В простонародье русские люди иногда выражают свое мнение о таком человеке пословицей: «он готов и рыбку съесть, и… на велосипеде покататься». А больше никак и не скажешь. Но это еще ягодки. Вот на прошлой неделе госпожа Кальюлайд уже вообще назвала русский язык национальной угрозой для Эстонии. Ни много, ни мало. Да, как меняются люди… Впрочем, это, по-видимому, удел всех прибалтийских президентов — наврать и наобещать с три короба, заручиться поддержкой русскоязычных жителей, а потом: «р-раз!» — и запретить разговаривать на родном языке. И, надо признать, это не самое лучшее, что могла придумать госпожа Кальюлайд перед предстоящим визитом в Москву, который планируется на 18 апреля.
Впрочем, словами, как известно, сыт не будешь. Никто не отменял хлеба насущного, в том числе и эстонцы. А чем кормить население и пополнять казну? Естественно, в основном, рыболовством и торговлей. Но стоило «дирижеру» из Вашингтонского обкома махнуть палочкой и кивнуть в сторону союзной Европы, как на Россию посыпались санкции. И Эстония тут же с радостью услужливого мазохиста послушно их поддержала. На этот случай в русском языке есть и другая поговорка: назло теще отморожу уши. Дескать, пусть мне будет хуже, но очень уж красиво горит соседский дом.
Между тем, в России недавно сожгли 72 тонны санкционной эстонской кильки, конфискованной в Ивангороде. И сразу же в адрес эстонского президента посыпались разнообразные советы — отказаться от санкций в отношении России. Эдгар Сависаар, например, бывший мэр Таллина, написал в соцсетях, обращаясь к главе своего государства: «Я только что прочел, что в России было сожжено 72 тонны эстонской кильки, которая была изъята на таможне Ивангорода. Чтобы сжечь такое количество рыбы, ушло три месяца. Какой ущерб нашим рыбакам! Пожалуй, пришло время отмены всех этих санкций и контрсанкций. Нашему президенту пришло время поговорить об этом в Москве».
Что ж, как говорится, ваши слова, господин Сависаар, да Богу в уши! И говорить, видимо, об отмене санкций придется тоже на ненавистном русском языке!
Другая болезнь (по всей видимости, амнезия) у президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая еще два с половиной года назад обещала говорить с русскими на их языке. «Мы все является жителями Эстонии, и я не собираюсь делать какой-то принципиальной разницы при общении с жителями Ида-Вирумаа, Сааремаа или Вырумаа, — заявила журналистам 3 октября 2016 года свежеизбранная глава Эстонии. — Единственное — при личном общении с людьми, чей родной язык отличается от моего родного, я постараюсь говорить на их языке, разумеется, если я буду владеть этим языком».
Госпожа Кальюлайд забыла упомянуть при этом о том, что буквально за 4 дня до ее заявления в Эстонии окончательно прикрыли русскоязычные газеты «День за днем» и «Postimees на русском языке». Председатель правления эстонского издательского дома Postimees Grupp Пеэп Кала мотивировал это решение тем, что «такие издания в Эстонии стремительно теряют читателей и рекламодателей». И призвал всех читать новости на русском языке в интернете. Наглая ложь! Русскоязычные издания пользуются в Прибалтике огромным интересом. Конечно, ловкий политический, но никак не маркетинговый ход со временем сделает свое дело: таким решением власти Эстонии отрежут от прессы на родном языке еще один довольно большой контингент русскоязычного населения. И это грустно.
А что же президент Эстонии? Да ничего! Чхать она хотела на свои обещания: мало ли чего она говорила до инаугурации. Тем более, что время-то прошло, все забылось и быльем поросло. И вот госпожа Керсти Кальюлайд уже вовсю выступает за полную дерусификацию эстонских школ. Об этом она заявила в своей речи на праздновании 101 годовщины независимости Эстонии, забывая, правда, что эту независимость дали республике именно русские — сразу после революции. «Есть расхождения в том, как достигнуть желаемого, но большинство наших партий хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке», — подчеркнула Кальюлайд.
Стоит заметить, что «говорить с русскими на их языке» — это значит, «не передергивать» и не оперировать понятиями, вырванными из контекста. Дескать, язык — это одно, а «независимость и культура» — другое. Для того, чтобы говорить с любым человеком или обществом на его языке, требуется, прежде всего, уважать носителя этого языка, в частности, русского, а не просто произносить русские слова! Тем более, госпожа Кальюлайд сама призналась в том, что слабо владеет русским языком. Ну, так относитесь тогда к нему более уважительно. Ведь слова словами, а дела — делами.
А ведь получается, что даже слова у президента Эстонии расходятся: вчера она говорила одно, сегодня — другое. В простонародье русские люди иногда выражают свое мнение о таком человеке пословицей: «он готов и рыбку съесть, и… на велосипеде покататься». А больше никак и не скажешь. Но это еще ягодки. Вот на прошлой неделе госпожа Кальюлайд уже вообще назвала русский язык национальной угрозой для Эстонии. Ни много, ни мало. Да, как меняются люди… Впрочем, это, по-видимому, удел всех прибалтийских президентов — наврать и наобещать с три короба, заручиться поддержкой русскоязычных жителей, а потом: «р-раз!» — и запретить разговаривать на родном языке. И, надо признать, это не самое лучшее, что могла придумать госпожа Кальюлайд перед предстоящим визитом в Москву, который планируется на 18 апреля.
Впрочем, словами, как известно, сыт не будешь. Никто не отменял хлеба насущного, в том числе и эстонцы. А чем кормить население и пополнять казну? Естественно, в основном, рыболовством и торговлей. Но стоило «дирижеру» из Вашингтонского обкома махнуть палочкой и кивнуть в сторону союзной Европы, как на Россию посыпались санкции. И Эстония тут же с радостью услужливого мазохиста послушно их поддержала. На этот случай в русском языке есть и другая поговорка: назло теще отморожу уши. Дескать, пусть мне будет хуже, но очень уж красиво горит соседский дом.
Между тем, в России недавно сожгли 72 тонны санкционной эстонской кильки, конфискованной в Ивангороде. И сразу же в адрес эстонского президента посыпались разнообразные советы — отказаться от санкций в отношении России. Эдгар Сависаар, например, бывший мэр Таллина, написал в соцсетях, обращаясь к главе своего государства: «Я только что прочел, что в России было сожжено 72 тонны эстонской кильки, которая была изъята на таможне Ивангорода. Чтобы сжечь такое количество рыбы, ушло три месяца. Какой ущерб нашим рыбакам! Пожалуй, пришло время отмены всех этих санкций и контрсанкций. Нашему президенту пришло время поговорить об этом в Москве».
Что ж, как говорится, ваши слова, господин Сависаар, да Богу в уши! И говорить, видимо, об отмене санкций придется тоже на ненавистном русском языке!