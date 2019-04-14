6 минут назад
На ТВ вновь показали «робота Алешу», который на самом деле является ростовой куклой
В Москве вчера прошел матч чемпионата России между ЦСКА и «Оренбургом», первый удар в котором сделал «робот по имени Алеша».
Об этом сообщили комментаторы телеканала «Матч Премьер» Роман Нагучев и Роман Гутцайт, которые не стали уточнять, что в костюме робота вышел человек.
Роман Нагучев в эфире сказал, что появление робота выглядит довольно забавным, зрители с его появлением оживились, но никто не поддерживает, хотя он в цветах ЦСКА. После удара он пошутил, что роботу теперь нужно 20 минут, чтобы уйти с поля.
При этом ни один из комментаторов не сказал, что «Алеша» — это человек в костюме робота. Впервые он появился на телеэкране в эфире «Россия 24» во время форума для школьников в Ярославле. Тогда его звали Борисом. После того, как робота разоблачили СМИ, телеканал «Россия 24» заблокировал свой репортаж на YouTube-канале.Костюм называется «робот Алеша» и без труда гуглится. Продавцы этой ростовой куклы заявляют, что «дизайн и техническое исполнение костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот». Отмечается также, что визуально кажется, что робот ходит слегка присев. Но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и «чувствует себя вполне комфортно», пишет www.znak.com.
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12.04.2019 14:52В России