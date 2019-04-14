В России

13 минут назад

Выбрана новая «Мисс Россия»

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Обладательницей титула «Мисс Россия-2019» стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области. 

Победитель конкурса, который проводится при поддержке Министерства культуры России, получает право представлять страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Девушка получила корону из рук прошлогодней «Мисс Россия» Юлии Полячихиной. Помимо украшения из белого золота и драгоценных камней, Санько вручили три миллиона рублей.

Жюри выбрало победительницу по итогам конкурсов, среди которых были конкурс талантов, игра «Что? Где? Когда?», а также дефиле в купальниках и вечерних платьях.

На сайте конкурса отмечается, что Алина Санько увлекается живописью и поэзией. Своей мечтой она назвала организацию и проведение поэтических вечеров, сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.
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